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    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    La DMC emitió una alarma meteorológica para La Araucanía y Los Ríos por intensas lluvias y una alta isoterma cero. Revisa las zonas afectadas y los montos de agua previstos que podrían aumentar el riesgo de desastres.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica para las regiones de La Araucanía y Los Ríos, por un sistema frontal cuya intensidad podría dejar consecuencias graves en ambos sectores.

    Desde la madrugada del martes 7 de julio hasta la madrugada del miércoles 8, caerían montos de lluvia importantes en poco tiempo. Además, la isoterma cero estará alta.

    Esto aumenta el riesgo de desastres, por lo que el llamado es “a mantenerse informado, cumplir las instrucciones de las autoridades y estar preparado para medidas extraordinarias”.

    Las zonas afectadas en La Araucanía serán la precordillera y la cordillera, mientras que en Los Ríos incluirá el litoral, cordillera costa, precordillera y cordillera.

    “Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa”, advirtieron desde Meteochile. Habrá “un muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    Alerta meteorológica en La Araucanía y Los Ríos

    De acuerdo a la alerta de la DMC, estos son los montos que se esperan para cada sector afectado, y la isoterma cero entre las madrugadas del 7 y 8 de julio:

    Región de La Araucanía

    • Precordillera: 70-110 mm de agua caída.
    • Cordillera: 70-110 mm de agua caída.
    • Isoterma cero: 2700-3200-3000.

    Región de Los Ríos

    • Litoral: 80-100 mm de agua caída.
    • Cordillera costa: 80-110 mm de agua caída.
    • Precordillera: 80-120 mm de agua caída.
    • Cordillera: 80-120 mm de agua caída.
    • Isoterma cero: 2600-3000.

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