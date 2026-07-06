“Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica para las regiones de La Araucanía y Los Ríos, por un sistema frontal cuya intensidad podría dejar consecuencias graves en ambos sectores.

Desde la madrugada del martes 7 de julio hasta la madrugada del miércoles 8, caerían montos de lluvia importantes en poco tiempo. Además, la isoterma cero estará alta.

Esto aumenta el riesgo de desastres , por lo que el llamado es “a mantenerse informado, cumplir las instrucciones de las autoridades y estar preparado para medidas extraordinarias”.

Las zonas afectadas en La Araucanía serán la precordillera y la cordillera, mientras que en Los Ríos incluirá el litoral, cordillera costa, precordillera y cordillera.

“Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa”, advirtieron desde Meteochile. Habrá “un muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.

“Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

Alerta meteorológica en La Araucanía y Los Ríos

De acuerdo a la alerta de la DMC, estos son los montos que se esperan para cada sector afectado , y la isoterma cero entre las madrugadas del 7 y 8 de julio:

Región de La Araucanía

Precordillera: 70-110 mm de agua caída.

Cordillera: 70-110 mm de agua caída.

Isoterma cero: 2700-3200-3000.

Región de Los Ríos