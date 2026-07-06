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    Cuba informa de un nuevo apagón total de la isla

    Cuba ya sufrió en marzo dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla.

    Por 
    Europa Press
    [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    Las autoridades cubanas han informado este lunes de un nuevo apagón total del sistema eléctrico que ha dejado sin suministro a toda la isla.

    “Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto”, ha indicado la UNE en redes sociales.

    Cuba ya sufrió en marzo dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

    Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

    Actualmente, la matriz energética cubana se sostiene en un 40% a través de la generación termoeléctrica, que utiliza crudo local, otro 40% mediante motores que dependen de diésel y fueloil importados, y un 20% restante que se distribuye entre gas y energías renovables, principalmente solar.

    Más sobre:CubaApagón

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