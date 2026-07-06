Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido este lunes al Gobierno de Estados Unidos que no venda cazas F35 o motores para este tipo de aeronaves a Turquía al considerar que esto podría provocar un “cambio en el equilibrio de poder” en la región, unas palabras que llegan poco antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara que comenzará este martes.

“No creo que deban vender esto porque modificarían esta balanza en Medio Oriente, que está garantizada por la superioridad aérea de Israel y también por la postura de Estados Unidos en Oriente Próximo”, ha aseverado el mandatario en declaraciones a la cadena de televisión Fox News.

Netanyahu se ha referido a Turquía como un “gran país” pero ha lamentado que esté liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, que “abiertamente amenaza a Israel con su destrucción y que ocupa la mitad de Chipre”.

No obstante, ha negado que exista una fecha concreta para una visita a Washington en la que reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha vuelto a restar importancia a las tensiones entre las partes a raíz del memorando de entendimiento acordado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

“Hemos tenido desacuerdos a lo largo del tiempo, pero trabajamos para resolverlos porque somos aliados”, ha apuntado. “El presidente tiene sus formas de expresarse y yo tengo las mías. Somos aliados”, ha sostenido, si bien Trump dijo el mes pasado estar sopesando la idea de vender motores de cazas F110 a Turquía y volver a incluir al país en el programa de los F35.

“Respetamos a Estados Unidos y hay muchas formas de reducir nuestras diferencias como aliados que se respetan el uno al otro”, ha declarado, antes de afirmar que “Israel “desea la paz con Líbano”. “El hecho de que hayamos asestado un duro golpe al régimen iraní (...) abre el camino a más acuerdos de paz”, ha añadido.

Sobre Irán, ha destacado que este “no es un país amigo de Estados Unidos, por lo que no se puede permitir que posean armas nucleares ni medio alguno para obtenerlas”. “Esta es una batalla entre la libertad y el fanatismo”, ha aseverado. “Sin Estados Unido9s no habría democracia ni libertad en el mundo”, ha zanjado.