SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Infantino culpa a los tribunales de la FIFA por la suspensión del castigo al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun

    El presidente del ente rector del fútbol mundial sale a enfrentar los cuestionamientos que ha recibido por la intervención de Donald Trump para exculpar al delantero.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Donald Trump y Gianni Infantino

    Gianni Infantino da la cara. El presidente de la FIFA sale a enfrentar los cuestionamientos ante la decisión más polémica del Mundial y, probablemente, la más controvertida de la historia de este tipo de torneos: la de suspender el castigo al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el duelo entre la escuadra de Mauricio Pochettino y Bosnia y Herzegovina, por los octavos de final del certamen, después de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El mandamás del fútbol recurre a un tecnicismo. “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA”, sostiene en primera instancia, mediante un comunicado público.

    Infantino culpa a los tribunales de la FIFA por la suspensión del castigo al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun

    Infantino profundiza en ese plano. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, sostiene.}

    Infantino (Foto: Xinhua) [e]DANIEL AUGUSTO

    Eso sí admite conversaciones con Trump. “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, puntualiza.

    El suizo concluye que no interviene en los procesos sancionatorios. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no”, explica.

    “Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, finaliza.

    Más sobre:Gianni InfantinoMundial 2026FIFAFolarin BalogunFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fe y “un rayo de esperanza”: el sentido relato de Hernán Gil tras ser rescatado luego de ocho días bajo escombros en Venezuela

    Sylvester Stallone y la historia de Rocky: el guion que salvó su carrera en el cine

    Megarreforma: oposición anuncia firma de indicaciones conjuntas y el jueves zanja si recurre al TC

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    Alvarado por invitación de Chile Vamos a libertarios a sumarse al gobierno: “Las puertas están abiertas”

    Cuba informa de un nuevo apagón total de la isla

    Lo más leído

    1.
    La Comisión Europea le golpea la mesa a la FIFA tras suspensión del castigo de Balogun en el Mundial 2026

    La Comisión Europea le golpea la mesa a la FIFA tras suspensión del castigo de Balogun en el Mundial 2026

    2.
    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    3.
    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    4.
    “Jaaaaaland”: Argentina festina con la eliminación de Brasil ante Noruega y se burla de su fracaso en el Mundial

    “Jaaaaaland”: Argentina festina con la eliminación de Brasil ante Noruega y se burla de su fracaso en el Mundial

    5.
    El nuevo mensaje de José Luis Chilavert para Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial ante Francia

    El nuevo mensaje de José Luis Chilavert para Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial ante Francia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Servicios

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Rating del domingo 5 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 5 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Recoleta en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Recoleta en TV y streaming

    Fe y “un rayo de esperanza”: el sentido relato de Hernán Gil tras ser rescatado luego de ocho días bajo escombros en Venezuela
    Chile

    Fe y “un rayo de esperanza”: el sentido relato de Hernán Gil tras ser rescatado luego de ocho días bajo escombros en Venezuela

    Megarreforma: oposición anuncia firma de indicaciones conjuntas y el jueves zanja si recurre al TC

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Venta de autos nuevos acelera en junio: crece 9,5% y anota su mejor primer semestre desde 2023
    Negocios

    Venta de autos nuevos acelera en junio: crece 9,5% y anota su mejor primer semestre desde 2023

    El dólar arranca la semana al alza y registra su mayor valor en casi 100 días

    Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del ex director médico de CLC por millonario fraude

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones
    Tendencias

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Continúa la maldición del gato? La polémica acción de Brasil en Qatar que resurge tras la eliminación del Mundial
    El Deportivo

    ¿Continúa la maldición del gato? La polémica acción de Brasil en Qatar que resurge tras la eliminación del Mundial

    En vivo: Portugal con Cristiano Ronaldo y España con Lamine Yamal buscan el paso a cuartos de final del Mundial

    Infantino culpa a los tribunales de la FIFA por la suspensión del castigo al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    Sylvester Stallone y la historia de Rocky: el guion que salvó su carrera en el cine
    Cultura y entretención

    Sylvester Stallone y la historia de Rocky: el guion que salvó su carrera en el cine

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    Cuba informa de un nuevo apagón total de la isla
    Mundo

    Cuba informa de un nuevo apagón total de la isla

    Israel advierte de que Hamas busca un “modelo Hezbolá” para Gaza tras anunciar el traspaso de poderes

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare