Gianni Infantino da la cara. El presidente de la FIFA sale a enfrentar los cuestionamientos ante la decisión más polémica del Mundial y, probablemente, la más controvertida de la historia de este tipo de torneos: la de suspender el castigo al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el duelo entre la escuadra de Mauricio Pochettino y Bosnia y Herzegovina, por los octavos de final del certamen, después de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandamás del fútbol recurre a un tecnicismo. “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA”, sostiene en primera instancia, mediante un comunicado público.

Infantino culpa a los tribunales de la FIFA por la suspensión del castigo al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun

Infantino profundiza en ese plano. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, sostiene.}

Infantino (Foto: Xinhua) [e]DANIEL AUGUSTO

Eso sí admite conversaciones con Trump. “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, puntualiza.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

El suizo concluye que no interviene en los procesos sancionatorios. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no”, explica.

“Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, finaliza.