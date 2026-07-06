“Jaaaaaland”: Argentina festina con la eliminacion de Brasil ante Noruega y se burla de su fracaso en el Mundial

“Jaaaaaland”: Argentina festina con la eliminacion de Brasil y se burla del fracaso en el Mundial.

Brasil no sigue en el Mundial. El Scratch perdió por 2-1 ante Noruega y se quedó en los octavos de final. Tras la caída, la prensa de Argentina se burló del resultado.

"Jaaaaaaaland: Brasil afuera del Mundial“, título Olé. Luego hicieron un barrido por la crisis de la Canarinha. ”¿Se acuerdan del Brasil al que le gustaba tener la pelota? ¿Ese que hacía un culto a su buen pie? ¿El de la sociedades fantasistas? ¿El del fútbol total como religión? La modernidad se llevó puesto todo eso y este Scratch juega, gana y pierde con otra fórmula“, propone el medio.

Luego recordaron figuras de antaño: “Irrespetuosos de pies a cabezas, a los noruegos les importó nada la camiseta del pentacampeón. Siguieron igual, buscando especialmente por el sector del flojo Danilo hasta que llegó el centro para esa topadora que se llevó puesto a Carleto, Zico, Ronaldo, Dunga, Ronaldinho y Pelé juntos“.

Haaland fue el verdugo de Brasil.

TyC Sports, por su parte, ironizó con el idioma. “Tristeza nao tem fim”, titulan. El mismo medio apunta a una antigua creencia en Brasil, que se arrastra desde Qatar 2022. “Brasil y la “maldición” del gato: del maltrato a las eliminaciones y la tremenda racha negativa”, indican en otro articulo.

Un tono más crítico que burlesco adopta el diario La Nación. “El Brasil que fue faro mundial por su juego dejó de existir, y Ancelotti no pudo rescatarlo de la debacle”, titulan.

Luego optaron por un tono más literario en el análisis. “El remo vikingo sacó a Brasil del Mundial, lo hizo bajar por la corriente del Atlántico que conduce a Río de Janeiro antes de lo imaginado. Un tsunami en los octavos de final, a orillas del río Hudson, en Nueva Jersey, donde se levanta el MetLife, escenario de la final del domingo 19 y donde ya no tendrá lugar el sueño brasileño del hexa-campeonato”, dice el lead.