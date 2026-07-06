“Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar rompe en llanto y anuncia su retiro de Brasil tras la eliminación en el Mundial

La selección de Noruega, de la mano de un sensacional Erling Haaland, dio uno de los grandes golpes en el Mundial 2026. En el duelo de octavos de final, el conjunto nórdico eliminó a Brasil con un doblete del Androide y frenó la ilusión del hexacampeonato para el Scratch.

Al término del partido en Nueva Jersey, la decepción inundó a los futbolistas de la Canarinha. El capitán Marquinhos fue uno de los que exhibió el sentimiento de frustración. “Inexplicable. Es difícil hablar en momentos como este. Quiero disculparme con el pueblo brasileño. Todos los que vinieron aquí presenciaron esto. Les pido que apoyen a la próxima generación de ahora en adelante. Tienen cuatro años para trabajar", dijo el defensa que milita en el PSG, casi adelantando sus últimos partidos con la camiseta Verdeamarela.

Sin embargo, el que no dejó espacio a las dudas con un posible retiro de la selección fue Neymar. El astro del Santos, que había llegado con lo justo a la Copa del Mundo, disputó el torneo con serias complicaciones físicas, apenas jugando unos minutos en la goleada a Escocia y el tramo final en el duelo con Noruega. Y pese a que logró anotar el penal de descuento frente a los escandinavos, lo cierto es que se despide del Mundial sin poder lograr el título que tanto buscó.

En una escueta conferencia de prensa, el paulista rompió en llanto y anunció que abandona la selección. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”, señaló el delantero de 34 años.

El llanto de Neymar, en su último Mundial. 💔 pic.twitter.com/SnRTzzXdka — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026

El exjugador de clubes como Barcelona y Al Hilal se despide de Brasil habiendo jugado cuatro Mundiales. Su rendimiento más destacado fue en la edición de 2014, donde anotó cuatro goles y llegó a las semifinales del certamen.