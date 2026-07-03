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    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Tras las pruebas, los futbolistas fueron detectados con rastros de clembuterol, sustancia prohibida que permite quemar grasa y aumentar el rendimiento metabólico.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Ocho jugadores dieron positivo por clembuterol. FOTO: Xinhua/Li Ying. Li Ying

    La selección de Túnez fue una de las grandes decepciones en el Mundial 2026. La escuadra africana había cifrado grandes esperanzas en la cita norteamericana, pero terminó en el puesto 47° entre 48 equipos, sin puntos y una diferencia de gol de -10, uno menos que Irak.

    Encima, las Águilas de Cartago tomaron la drástica decisión de destituir a su seleccionador, el francés Sabri Lamouchi, después el estreno, cuando cayeron 5-1 ante Suecia. DT al quien lo sustituyó su compatriota Herve Renard, quien dirigió en las derrotas ante Japón (4-0) y Países Bajos (3-1).

    Pese a que terminaron su participación hace casi diez días, el equipo todavía genera noticias en la Copa del Mundo por un tema estrictamente disciplinario que los salpica.

    Lo cierto es que todos los jugadores que participan en el torneo pueden ser sometidos a un control antidopaje aleatorio durante la competición. De acuerdo con el diario inglés The Times, ocho miembros de la selección de Túnez presentaron en sus muestras rastros de clembuterol.

    La sustancia, que figura en la lista de elementos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje, se utiliza para tratar el asma. Sin embargo, también puede ayudar a un atleta a desarrollar masa muscular magra y quemar grasa corporal.

    Carne contaminada

    A pesar de los resultados adversos, los ocho jugadores tunecinos no han sido identificados y tampoco suspendidos por la organización, ya que las autoridades creen que la presencia de clembuterol se debió al consumo de carne contaminada.

    El país africano tuvo su sede en Monterrey. Es sabido que, en el norte de México, los agricultores tienen una larga tradición de incluir clembuterol en la alimentación animal, como una manera de reducir la grasa y aumentar la masa muscular magra de los animales.

    Es más, en 2018, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez fue sancionado con seis meses de suspensión tras dar positivo por la misma sustancia. En ese entonces, el deportista atribuyó el resultado positivo del control antidopaje al consumo de carne contaminada en su país.

    “Fue un error, y nada más, no informarme sobre este problema en México. Fue mi error y no lo repetiré. Después de todo lo que pasó, he sido muy cuidadoso. Quiero decir, demasiado cuidadoso. Creo que hemos llegado al extremo de no comer carne de res”, dijo el boxeador tras el fallo.

    Asimismo, agregó que “la producción de carne bovina en Estados Unidos es completamente diferente. Puedo comerla sin ningún riesgo porque aquí hay más control. Pero estoy tratando de acostumbrarme a no comerla, la mayor parte del tiempo estoy en México y dejé de comerla”.

    Otro antecedente se produjo el Mundial Sub 17 de 2011, celebrado en México. En ese certamen, 109 de los 208 jugadores analizados presentaban rastros de clembuterol en sus muestras. Pese a ello, no se impusieron sanciones, ya que el elevado número de casos también se atribuyó a la carne contaminada.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de TúnezFIFA

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