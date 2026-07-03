ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

ExDT de la UC arremetre contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”.

Las revelaciones de Marcelo Bielsa en su salida de Uruguay siguen generando coletazos en Montevideo. El Loco se despidió de la Celeste y dio a conocer una serie de situaciones sobre la convivencia del plantel.

“Ellos (los futbolistas) me hablaron sobre dos cosas: la reducción de charlas y entrenar todos juntos. Asumí un compromiso de considerar eso y así fue. Pero llegó en un momento en que no fue suficiente”, dijo el técnico rosarino.

“Hubo charlas colectivas sobre los partidos anteriores. Eso fue algo que los jugadores querían reducir y así fue. Siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. También hubo charlas con la FIFA por el reglamento y una con los héroes de la cordillera, para la motivación. Todas las charlas eran menores a 10 minutos. Todo lo revisé, porque cuando hay un pedido de esta naturaleza, hice muchas consultas y para adaptarse había que hacer charlas más cortas y en días distintos, para no sobreexigir la atención de los jugadores”, complementó.

Este punto fue abordado por Gustavo Poyet, el extécnico de la UC, quien fue campeón con Uruguay de la Copa América 1995 como futbolista, cuestionó al plantel de la Celeste. “Me dejó anonadado, pero mal, la cantidad de veces que los jugadores fueron a ver al entrenador con quejas”, señaló a Radio Uruguay.

Poyet en un partido con la selección uruguaya. Foto: @uruguay

Luego cuestionó las peticiones: “¿De cuanto eran las charlas que los jugadores querían cambiar? ¿De cuántos minutos? ¿Si bajaron a 10 minutos significa que eran de 20? Es fácil hablar cuando la mitad de la frase no está puesta. Si las charlas eran de 20 minutos es una vergüenza. Es una falta de respeto al país", lanzó.

“No me digas que no te bancas una charla de 20 minutos... estamos todos locos. Estás todo el día al pedo en el hotel”, agregó.

Claro que Poyet también instó a los futbolistas a dar su versión. “Me gustaría saber si todo lo que se dijo fue así”, comentó. También cuestionó la autoridad de Bielsa frente al plantel: “Otro punto es que hasta dónde le das ese poder a los jugadores. ¿Cuántas cosas cedes como entrenador?“.