Trump amenaza con bombardear Omán si “se interpone en su camino”

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con bombardear Omán, país que ha estado en conversaciones con Irán sobre una solución para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Si Omán se interpone en el camino, los bombardearemos sin piedad”, dijo Trump, según el corresponsal de Fox News, Trey Yingst, quien relataba su conversación con el mandatario.

La amenaza de Trump, durante una entrevista con Fox News, se produjo el mismo día en que expiró oficialmente el memorando de entendimiento destinado a lograr una paz duradera con Irán.

El memorando de entendimiento, firmado en junio, estableció un período de tregua de 60 días y declaró específicamente que “Irán entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz”.

El alto el fuego se rompió el mes pasado en medio de la reanudación de los ataques aéreos, pero el lunes marcó el final formal del período de tregua de 60 días.

Trump declaró a Fox News que el bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz está funcionando y que, si bien los iraníes pueden ser buenos “jugadores de póquer”, están sufriendo económicamente.

Según Yingst, Trump también dijo que Irán debería “izar la bandera blanca de la rendición”, pero el presidente indicó que no tenía un calendario para poner fin a la guerra.

Tras el colapso oficial de la frágil tregua con Irán el lunes, Trump manifestó su frustración por su incapacidad para resolver una guerra que él mismo inició pero que parece no poder terminar.

Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos puede mantener indefinidamente el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, un corredor vital para el transporte de petróleo, lo que demuestra que no se vislumbra el fin de la guerra.

En la entrevista con Fox News, Trump intentó proyectar paciencia, diciendo que “no tenía prisa” por cerrar un acuerdo, al tiempo que mantenía que su objetivo principal seguía siendo impedir que Irán obtuviera un arma nuclear.

Se trató de la segunda vez este año que el presidente amenazó a Omán. Después de que en mayo se supiera que el sultanato había discutido la posibilidad de asociarse con Irán para cobrar tarifas a los barcos que transitaran por el estrecho, Trump estalló. “Omán se comportará como cualquier otro país, o tendremos que volarlo por los aires”, dijo el presidente a los periodistas ese mes. “Lo entienden. Estarán bien”.