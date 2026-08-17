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    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Revisa a continuación la lista completa de días marcados en el calendario para el resto del año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026. Foto referencial de archivo

    El pasado fin de semana contó con el reciente feriado del calendario nacional, correspondiente a la Asunción de la Virgen del sábado 15 de agosto, por lo que cabe preguntarse por los próximos días de este tipo.

    Durante este mes queda un segundo festivo, sin embargo, no es de alcance nacional, por lo que solo se conmemora en una zona del país.

    Cuándo es el próximo feriado

    El siguiente feriado corresponde al jueves 20 de agosto y aplica solo en las comunas de Chillán y Chillán Viejo por el natalicio de Bernardo O’Higgins, tal como establece la Ley 20.768.

    Respecto a los festivos de alcance nacional se debe esperar hasta el próximo mes, con las Fiestas Patrias, momento que también da espacio a un fin de semana largo.

    Los dos feriados son irrenunciables y corresponden al viernes 18 y sábado 19 de septiembre, marcados por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

    Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosFeriados 2026Feriados ChileFeriados Chile 2026Feriados agostoFeriados septiembreAgostoAgosto 2026SeptiembreSeptiembre 2026Fiestas PatriasFin de semana largoFeriado irrenunciableComercio

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