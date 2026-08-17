Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí
La banda adelanta su nuevo álbum a través de la canción recién editada. El nuevo material lo mostrarán en un show el 17 de octubre en el Teatro Coliseo.
Luego de anunciar el lanzamiento de Así Se Hace, su esperado nuevo álbum de estudio, Fother Muckers presenta el primer adelanto de este con la canción Llévame a mi Casa, corte promocional que liderará el camino hacia el estreno del álbum y que cuenta con un videoclip dirigido por Roberto Cisternas, habitual colaborador de la banda, que ya está disponible en su canal de YouTube y también en plataformas de streaming.
Se trata, además, de su primer sencillo en 15 años.
Este nuevo trabajo se convierte en el quinto larga duración de su discografía y según la misma agrupación, es una síntesis de todo lo visto y aprendido en su largo y sinuoso camino, como si se tratase de un manual de supervivencia.
Fother Muckers agrega así una nueva página a una trayectoria que cuenta con títulos fundamentales de la música chilena como No Soy Uno (2007), Justo y Necesario (2008), Si No Tienes Nada Que Decir Entonces Calla (2009) y El Paisaje Salvaje (2010).
La música nueva del quinteto, será presentada en vivo el próximo 17 de octubre en el Teatro Coliseo, con un show cuyas entradas estarán a la venta desde hoy lunes 17 de agosto al mediodía a través de Puntoticket.
*Puedes ver aquí el video:
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