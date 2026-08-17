Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí

Luego de anunciar el lanzamiento de Así Se Hace, su esperado nuevo álbum de estudio, Fother Muckers presenta el primer adelanto de este con la canción Llévame a mi Casa, corte promocional que liderará el camino hacia el estreno del álbum y que cuenta con un videoclip dirigido por Roberto Cisternas, habitual colaborador de la banda, que ya está disponible en su canal de YouTube y también en plataformas de streaming.

Se trata, además, de su primer sencillo en 15 años.

Este nuevo trabajo se convierte en el quinto larga duración de su discografía y según la misma agrupación, es una síntesis de todo lo visto y aprendido en su largo y sinuoso camino, como si se tratase de un manual de supervivencia.

Fother Muckers agrega así una nueva página a una trayectoria que cuenta con títulos fundamentales de la música chilena como No Soy Uno (2007), Justo y Necesario (2008), Si No Tienes Nada Que Decir Entonces Calla (2009) y El Paisaje Salvaje (2010).

La música nueva del quinteto, será presentada en vivo el próximo 17 de octubre en el Teatro Coliseo, con un show cuyas entradas estarán a la venta desde hoy lunes 17 de agosto al mediodía a través de Puntoticket.

*Puedes ver aquí el video: