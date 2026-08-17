El ayer y hoy de la foto en Abbey Road que revivió la monumental biopic de Sam Mendes acerca de The Beatles

Es la noticia más destacada del espectáculo en los últimos días. Se ha viralizado una imagen que corresponde al monumental proyecto biopic de The Beatles, dirigido por Sam Mendes, en la que se ve a los actores Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan recreando el paso del cuarteto por el paso de cebra de la calle Abbey Road, que fue portada del célebre disco de 1969.

Another look at Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn and Barry Keoghan recreating the Abbey Road Album cover 🎬 #BeatlesBiopics https://t.co/S3Oie6cGOE pic.twitter.com/ALH4YibZRn — Beatles Biopics Updates (@BeatlesBiopics) August 16, 2026

Se trata de la fotografía que Iain Macmillan tomó a las 11:35 de la mañana del 8 de agosto de 1969. Solo tuvo 10 minutos para hacer los disparos subido en una pequeña tarima, mientras un policía cortaba el tráfico. En un principio, el grupo había esbozado la idea de titular al álbum como Everest, en honor a la marca de cigarrillos que fumaba el ingeniero de grabación, Geoff Emerick, incluso viajando al mismo Himalaya para la foto de portada. Pero los días pasaban y la idea del viaje comenzó a desecharse.

En su autobiografía El sonido de los Beatles (Indicios, 2011), el ingeniero Geoff Emerck señala que la idea de titular el álbum como los estudios de EMI -ubicados en la citada calle- fue de Ringo. “A la mierda, salgamos afuera y llamémoslo Abbey Road”.

El mismo Emerick relata en el citado libro cómo fue la foto. “Fue simplemente porque no estaban dispuestos a viajar juntos más allá de la puerta. Y así fue como una calurosa mañana de agosto, el día después de terminar The End, los Beatles se pusieron guapos (John con su traje blanco, George Harrison con ropa vaquera, Paul descalzo) y salieron a la calle, donde cruzaron varias veces el paso de cebra de Abbey Road mientras un fotógrafo tomaba una docena de instantáneas”.

“La policía bloqueó el paso a ambos lados de la calle durante unos minutos para que los miembros del grupo no tuvieran que preocuparse por que los atropellara ningún coche, y apenas había presente un puñado de fans, porque en los últimos años los Beatles raras veces habían aparecido por el estudio antes de media tarde. Por todo ello, la sesión de fotos fue muy rápida, y todo el mundo se encontró con varias horas muertas antes del inicio programado de la grabación. George Harrison y Mal mataron el tiempo en el zoo de Londres, que estaba cerca, mientras Ringo se iba de compras. Paul invitó a John a su casa a tomar el té, y tal vez a una charla amistosa”.

Abbey Road

Un proyecto “demasiado grande”

Volviendo al filme del cineasta británico, esta filmación es parte de una serie de escenas que durante agosto Mendes se encuentra rodando justamente en Abbey Road, el estudio donde los de Liverpool grabaron gran parte de su discografía. Según según informa el portal Deadline, se han usado 80 extras y varios vehículos de época. Incluso, la semana pasada, los vecinos de la zona y propietarios de negocios situados en los alrededores de Abbey Road recibieron una carta de Sony en la que se les informaba de los preparativos para el largometraje.

En rigor, el proyecto se llama The Beatles - A Four-Film Cinematic Event. Una serie de cuatro películas biográficas, dirigidas por Sam Mendes y producidas por Sony Pictures Entertainment, Neal Street Productions y Apple Corps, basadas en la vida y la carrera de The Beatles. La gracia es que cada una de las películas cuenta la historia del grupo desde la perspectiva de sus cuatro integrantes. O sea: una película de John Lennon, una de Paul McCartney, una de George Harrison y otra de Ringo Starr.

El desglose de los actores principales y sus roles interpretando a los Fab Four es el siguiente: Paul Mescal se actuará de Paul McCartney, Joseph Quinn de George Harrison, Barry Keoghan de Ringo Starr y Harris Dickinson de John Lennon.

Con Paul Mescal como McCartney: se confirma elenco de las películas de Sam Mendes sobre los Beatles

El proyecto cuenta con la autorización total y el apoyo de Apple Corps y de los miembros sobrevivientes y herederos de la banda. Mendes ha confiado en un equipo de guionistas para escribir los filmes: los galardonados británicos Jez Butterworth (dramaturgo ganador de los premios Olivier y Tony), Peter Straughan (ganador de un Oscar por el guión de Cónclave) y Jack Thorne (ganador de los premios Olivier y Tony).

“Los Beatles cambiaron mi forma de entender la música”, dijo Mendes ante el público del CinemaCon 2025 en Las Vegas. “Llevo años intentando hacer una película sobre ellos”. El ganador del Oscar añadió que la historia era “demasiado grande para una sola película” y que no funcionaba como serie de televisión, y agregó: “Quizás esta sea una oportunidad para comprenderlos un poco más a fondo”.

De hecho, el cineasta se ha reunido con los Beatles sobrevivientes. Por ejemplo, en 2025 lo hizo con Ringo Starr. El baterista, al ver el guión, le pidió introducir unos cambios. “Tenía un escritor —muy bueno, con gran reputación— y lo escribía genial, pero no tenía nada que ver con Maureen ni conmigo”, dijo Starr. “Nosotros no éramos así. Yo decía: ‘Jamás haríamos eso’”.

Y aunque aseguró que está más satisfecho con la forma en que lo representa el guion, dice que no está seguro de cómo Mendes va a rodar cuatro películas a la vez. “Pero hará lo que está haciendo”, concluyó Starr, “y le enviaré paz y amor”.

Además de los roles estelares de los Beatles, se han confirmado otros, por ejemplo, James Norton fue elegido como Brian Epstein, el manager que llevó a la fama al grupo. Asimismo, ya se sabe quiénes interpretarán a sus esposas: Saoirse Ronan, quien interpreta a Linda McCartney; Anna Sawai como Yoko Ono; Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.

También se han confirmado otros roles secundarios: Morfydd Clark, la actriz de Galadriel en El señor de los anillos, hará de Cynthia Lennon, la primera esposa de John Lennon y madre de Julian; Harry Lawtey, interpretará a Stuart Sutcliffe, “el quinto Beatle” que abandonó el grupo en 1961 para dedicarse a la pintura; Farhan Akhtar dará vida a Ravi Shankar, el sitarista indio que marcó a George Harrison; y Lucy Boynton encarnará a Jane Asher, la actriz que fue novia de Paul McCartney por muchos años, de quien se dice inspiró la creación de varias canciones de la banda.

La fecha de estreno oficial de los cuatro títulos de los Beatles está confirmada: abril de 2028. Solo falta esperar.