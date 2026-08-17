Recluso abandona CET Camino La Pólvora de Valparaíso y Gendarmería activa protocolos para encontrarlo

Gendarmería de Chile confirmó este lunes que un recluso del Centro de Educación y Trabajo (CET) Camino La Pólvora de Valparaíso salió del recinto y no regresó.

Desde la institución penitenciaria detallaron que el hecho ocurrió durante la jornada del domingo y que el sujeto “cumplía condena bajo un régimen especial orientado a la reinserción social , basado en la confianza y autodisciplina”.

“En este caso, el interno no incurre en la figura del quebrantamiento, ya que en los CET están sujetos a un régimen especial”, agregaron al respecto.

Gendarmería activó los protocolos correspondientes a estas situaciones y coordinó acciones con las policías y el Ministerio Público. Además de lo anterior, también se ordenó un sumario administrativo para esclarecer los hechos.

“Como institución, seguimos comprometidos con el fortalecimiento de las medidas de control y seguridad, con el objeto de mantener el correcto funcionamiento de los recintos penales y especiales del país, sin renunciar a los espacios de reinserción social, que constituyen también una herramienta eficaz para la seguridad pública”, concluyeron en una declaración pública sobre el hecho.