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    La preocupación de Lionel Scaloni en Argentina durante el Mundial: “Francia y Brasil van a estar hasta el final”

    El técnico de la Albiceleste destacó el nivel de las principales selecciones que siguen en carrera en la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La preocupación de Lionel Scaloni en Argentina durante el Mundial: “Francia y Brasil van a estar hasta el final”. Jia Haocheng

    Lionel Scaloni analiza el Mundial. El técnico de Argentina destacó el rendimiento que han mostrado varias selecciones en la competencia: mencionó a Francia, Brasil, España, Portugal, Inglaterra, Colombia y México como equipos que llegan en un buen momento. Sin embargo, pone su énfasis en los galos y el Scratch. “Francia hoy está muy bien, Brasil también. Son equipos que van a estar hasta el final”, señaló.

    El técnico también fue consultado por el nuevo formato del torneo y consideró que la ronda adicional no altera demasiado la competencia. “Hay un partido más. Es verdad que para llegar a las instancias finales se hace duro y largo”, afirmó.

    Respecto al partido de este viernes, Scaloni sostuvo que Argentina llega en un buen momento, aunque remarcó que Cabo Verde será un rival exigente. “Estamos bien, lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar. El margen ahora se achica, es un encuentro que el que pierde se vuelve. Nos agarra en un buen momento, pero esto es fútbol”, comentó.

    Scaloni en un partido de Argentina. Agustin Marcarian

    “Cabo Verde es un equipo que no ha perdido. Contra Arabia yo creo que mereció ganar. Contra España y Uruguay sufrió un poco más, pero se defendió bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos analizado porque era un posible rival. No nos sorprende y no están de casualidad”, analizó.

    Sobre la posibilidad de que Lionel Messi dispute un partido que pueda extenderse hasta el alargue o los penales, evitó adelantar una decisión. “No tiene mucho sentido responder ahora si no sé cómo va a estar el partido ni cómo va a estar él. Imagino que estará, pero dependerá de cómo vaya el partido y de cómo esté”, respondió.

    También descartó que exista preocupación en el cuerpo técnico por el hecho de que las anotaciones recaigan principalmente en la Pulga. “Ha hecho goles Leo y hemos tenido situaciones de otros jugadores. Nos encantaría repartir los goles con todo el equipo, pero mientras ganemos y el equipo genere situaciones, eso es lo importante”, sostuvo.

    Respecto al calor previsto para el encuentro en Miami, reconoció que habría preferido un contexto distinto. “Se podría haber jugado a la noche. Es para los dos, sin duda, pero para el espectáculo hubiera sido mejor”, señaló.

    Por otra parte, Scaloni descartó prestar atención a quienes hablan de supuestos beneficios para Argentina durante el Mundial. “No leemos las redes sociales. Si no las miras, no te enteras. Hoy cualquiera pone una cosa y enseguida se viraliza. Nosotros no nos hacemos eco de eso”, enfatizó.

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