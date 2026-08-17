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    Política

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Los dichos del timonel del partido, en los que afirmó que no apoyarían la reforma constitucional de La Moneda en materia de seguridad como se proponía en un borrador, desataron la incomodidad de varios dirigentes en la interna. Este lunes, tras el comité político ampliado, el diputado aseguró que -tras ajustes que hará Palacio- sí respaldarían la iniciativa.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Su postura cayó como una bomba en la UDI. El fin de semana, en entrevista con La Tercera, el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, se mostró en descuerdo con avanzar en algunas modificaciones incluidas en la reforma constitucional en seguridad que prepara La Moneda.

    En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, aseguró al ser consultado por el borrador dado a conocer la semana pasada por este medio.

    Los chats internos de la colectividad rápidamente se activaron. Algunos liderazgos de la UDI se quejaron por haber marcado esa postura. Ramírez se defendió y recibió felicitaciones de otros militantes, como la excandidata presidencial Evelyn Matthei.

    Detrás de la arremetida de Ramírez hubo una reflexión que el timonel realizó. En la UDI diagnostican que, durante la administración de Kast, se han caracterizado por ser el partido que menos propuestas ha hecho, precisamente para no interferir con la agenda de La Moneda y poder posicionarse como “los más leales” del gobierno.

    En el partido existe un agotamiento por mantener esa postura. Al interior de la comisión política de la UDI se ha extendido una crítica sobre omitir puntos políticos por lealtad. Sobre todo, cuando ven que el Partido Republicano y Renovación Nacional tienen “chipe libre” para hacerlo.

    En ese sentido, reconocen en la UDI, pesaron las palabras del Presidente Kast emitidas la semana pasada en T13 Radio, en que estableció una separación entre el debate político de los partidos y la capacidad del Ejecutivo para concretar su programa. Las primeras pueden existir e incluso generar controversias públicas, sugirió, mientras no se vean afectados los resultados legislativos.

    Otro factor que pesó en la arremetida de Ramírez contra las reformas, comentan en el gremialismo, fue la necesidad de proteger la Constitución. Pese a las modificaciones que ha sufrido, en la UDI reconocen que la Carta Magna se mantiene como el legado de su fundador, Jaime Guzmán. Por lo mismo, introducir cambios en ella es algo que se aleja de sus objetivos.

    En la tienda también echaron de menos que el gobierno dialogara más esta iniciativa con los partidos políticos. “La UDI apoya la agenda de seguridad (...). La UDI va a estar siempre, vamos a estar disponibles, pero ha faltado quizás el conocimiento, el detalle”, dijo esta mañana el senador Javier Macaya, en radio Agricultura.

    Una de las voces más críticas de la postura de Ramírez dentro de la UDI fue el vicepresidente del Senado, Iván Moreira. “Un borrador es solo un borrador. No generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma”, afirmó.

    Entre algunos diputados, en tanto, tampoco cayeron bien los dichos del timonel. Representantes como Eduardo Cretton y Constanza Hube llamaron públicamente a esperar el texto final de la reforma antes de adoptar una postura. En paralelo, en privado otros integrantes de la bancada cuestionaron que no se les haya avisado de las declaraciones del timonel del partido y que el tema tampoco se haya discutido antes en la interna.

    Esta mañana, Ramírez participó del comité político ampliado, instancia que semanalmente reúne a ministros, presidentes de partido y jefes de bancada en La Moneda. Ahí se abordaron las reformas constitucionales que mañana presentará el gobierno de Kast, y que han abierto este debate en el oficialismo.

    Según transmitieron desde los partidos, el Ejecutivo informó durante el comité político ampliado que varios de los puntos del borrador no serán incluidos en el mensaje final del Presidente Kast. Así, que el gobierno echara pie atrás en algunas de las propuestas de ese texto, calmó al timonel de la UDI.

    “Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales de la forma en que se estaban fraguando. Creo que, cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo. Quiero agradecerle particularmente al ministro (Martín) Arrau, que es un ministro que escucha, abierto a trabajar en equipo”, dijo Ramírez a la salida.

    “La UDI hoy está tranquila. Creemos que el proyecto que se va a presentar mañana va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras (...). Nosotros teníamos aprensiones respecto a las formas. Creo que estamos todos de acuerdo en que es posible avanzar en una agenda robusta, yo diría dura, de seguridad, respetando y protegiendo la institucionalidad y la Constitución. Por eso me voy de este comité político contento”, agregó.

    Horas antes, en entrevista con radio Duna, Kast se refirió a la postura de Ramírez. “Es una cuestión muy apresurada decir que no cuenta con los votos, porque la reforma se dará cuenta mañana y, frente a ese texto, tendrán que tomar una definición, tendrán que escuchar las distintas partes, y una vez que se genere el debate, se vota”, dijo el Mandatario.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMGuillermo RamírezUDISeguridadMartín ArrauConstitución

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