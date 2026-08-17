Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el viernes la prisión preventiva del ex director médico de Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones, imputado en el millonario fraude al factoring Primus Capital. Así lo dio a conocer a través de un video en Instagram el jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda.

“La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la prisión preventiva del médico cirujano Rodrigo Mardones, quien fue director clínico de Clínica Las Condes. Esto en el contexto de su participación en el caso Primus, en el cual Mardones participó en la emisión de documentos falsos por aproximadamente $ 6 mil millones”, indicó Sepúlveda.

“La fiscalía formalizó a Rodrigo Mardones por su participación en diversos delitos relacionados con este caso en particular por el delito de administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, lavado de activos y asociación ilícita”, explicó el persecutor.

Lo anterior, luego que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago desestimara cautelares más gravosas.

Con esta resolución, Mardones se convierte en el quinto imputado en ser enviado a prisión preventiva por el millonario fraude en contra del factoring Primus Capital, firma fundada por los empresarios Raimundo Valenzuela y Eduardo Guerrero, cuyo control ahora lo tiene el grupo Toesca.

Previamente, ya habían ingresado bajo la misma medida cautelar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber el exgerente general de la compañía, Francisco Coeymans; el exgerente comercial, Ignacio Amenábar; el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán.

De acuerdo a la fiscalía, todos ellos se concertaron para defraudar al factoring a través de una serie de prácticas ilícitas como la emisión de facturas y cheques falsas y “bicicletas financiera”. Los imputados montaron una infraestructura que concluyó la creación de sociedades con ciudadanos venezolanos con visa en tránsito para acceder a millonarios préstamos.

En marzo de este año, el Ministerio Público decidió separar la indagatoria en dos aristas. Por un lado, se mantiene la causa contra el núcleo original compuesto por Coeymans, Amenábar, Rivadeneira y Guzmán; y por otro, se abrió una investigación paralela enfocada en una lista de 95 imputados que se habrían beneficiado de estos actos ilícitos.

Es en esta segunda nómina donde figura Rodrigo Mardones, quien fue formalizado en mayo junto a otros implicados, como el futbolista Patricio Rubio, Gonzalo Diéguez, Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados. A todos ellos se les atribuye la autoría en los delitos de asociación ilícita, administración desleal y uso malicioso de instrumento mercantil reiterado.