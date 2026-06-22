Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras el récord de goles en los Mundiales: “Cuando Leo se activa, se activan todos”

Argentina aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial y volvió a tener como figura a Lionel Messi. La Pulga alcanzó un nuevo récord goleador en la historia de la competencia: con su doblete es el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Llega a 18 y supera por dos a Miroslav Klose.

Tras el partido, el técnico Lionel Scaloni destacó el rendimiento del capitán y aseguró que su influencia va más allá de los goles. “Estoy contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir”, señaló.

Scaloni reconoció que el equipo atravesó momentos complejos durante el encuentro, especialmente después de un penal desperdiciado, aunque valoró la reacción de sus jugadores. “Es lógico que es un golpe no convertir un penal, pero sabiendo que al momento de activarse, cuando se activa Leo, se activan todos. Y eso yo creo que es un mérito también del equipo”, afirmó.

Messi celebra su segundo gol ante Austria. Foto: @argentina

El estratega también destacó el compromiso mostrado por Messi cuando Argentina no tenía la posesión. “Incluso hoy cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó un balón en el gol, se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Es lo que genera él”, sostuvo.

Consultado por el nuevo récord del capitán argentino en los Mundiales, Scaloni admitió que ya no encuentra nuevas palabras para describirlo. “Es impresionante. Estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir. No sé si hasta cansa. Es eso”, comentó.

Más allá de la actuación de Messi, el técnico destacó la capacidad del equipo para adaptarse a distintos momentos de los partidos. “Cuando no tenés la pelota, tienes que defenderte. Y cuando la tienes, un equipo como el nuestro tiene que juntar pases porque jugamos a eso. Yo creo que estamos bien, competimos. Eso es lo que se le pide a esta selección”, cerró.