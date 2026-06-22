Lionel Messi agranda su espacio en la historia. No hay otra forma de describir lo que el astro de Argentina consiguió en el partido frente a Austria. La estrella del Inter Miami marcó uno de los goles más trascendentes en su carrera.

Con 17 conquistas es, ahora, el máximo goleador de la historia de los mundiales. Ya lo era, pero acompañado por el alemán Miroslav Klose, con 16 tantos. Desde hoy. el sitial le pertenece en exclusiva. Pudo detentarlo antes, si convertía el penal que dispuso, después de una infracción entre Xaver Schlager y Stefan Posch sobre Lautaro Martínez. El tiro se fue desviado, junto al poste izquierdo. La Pulga volvía a errar en una Copa del Mundo. De siete lanzamientos desde los 12 pasos que ha ejecutado en un torneo de este nivel, solo ha convertido cuatro.

Como ante el Real Madrid en 2017: así fue el tanto que convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador de los Mundiales

El acierto del rosarino tiene su sello. Después de iniciar la jugada, Messi se posiciona para recibir el balón, que llega a los pies de Facundo Medina.

El lateral del Olympique de Marsella toma línea de fondo y realiza lo que indica el manual: el centro atrás. Messi, con una perfecta lectura de la jugada irrumpe y define con un zurdazo a la derecha del arquero Alexander Schlager.

MESSI ES RÉCORD: EL MÁXIMO GOLEADOR



El capitán de Argentina puso el 1 a 0 ante Austria y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/VOSm3F9KCd — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

El tanto es de una factura conocida. De hecho, es inevitable recordar uno que le marcó al Real Madrid, jugando por el Barcelona, en el Santiago Bernabéu. Esa vez, el 23 de abril de 2017, en el segundo minuto adicional del partido, definió con el mismo recurso. Fue un golazo que también quedó en la historia, aunque no con la misma trascendencia que el que les convirtió a los austriacos.