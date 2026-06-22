Lionel Messi tenía una cita con la historia. En los 9′ del partido ante Austria, un penal sobre Lautaro Martinez dentro del área lo puso enfrente de un hito. O de otro más, considerando la prolífica carrera que ha tenido La Pulga a nivel de clubes y también de la Albiceleste.

Frente a Argelia, el rosarino había llegado a los 16 tantos en campeonatos del mundo. La marca iguala a la del alemán Miroslav Klose. Ese solo registro ya lo instalaba en la historia grande de este tipo de certámenes.

Con la historia en los hombros: Messi pierde el penal que lo habría consagrado como goleador exclusivo de los mundiales

El astro del Inter Miami tuvo la posibilidad de quedarse con el título en exclusiva. En los 9′, entre dos defensores, Xaver Schlager y Stefan Posch, fueron al cruce de una llegada de Lautaro Martínez. Sin embargo, en el intento por arrebatarle el balón, exageraron en el uso de la fuerza.

En el VAR, se ratificó la existencia de la falta. Detrás del balón, Messi se paró para lo que parecía un trámite: marcar el 1-0. Sin embargo, esta vez, estuvo poco fino. El zurdazo se fue desviado por el lado del poste izquierdo de la portería de los europeos.

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS



La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

La Pulga vuelve a errar en una Copa del Mundo. De siete lanzamientos desde los 12 pasos que ha ejecutado en un torneo de este nivel, solo ha convertido cuatro.

En 2018, sufrió la primera decepción: su lanzamiento fue atajado por el islandés Hannes Þór Halldórsson, en un encuentro por la fase de grupos. Cuatro años después, el polaco Wojciech Szczęsny volvió a ahogarle el grito del gol. Ante los austriacos. Alexander Schlager se transformó en el nuevo verdugo.