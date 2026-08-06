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    Música en vivo, talleres y cuentos: los panoramas gratuitos en Santiago para celebrar el Día del Niño

    Revisa a continuación algunas de las actividades confirmadas para este sábado 8 y domingo 9 de agosto.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Aleksanar A.

    Este fin de semana viene acompañado de un esperado momento para los más pequeños del hogar, de la mano de la celebración del Día del Niño.

    Se preparan varias actividades familiares, donde algunas comenzarán el sábado 8 de agosto, mientras que otras se realizarán en la llamada fecha comercial del domingo 9 de agosto.

    Revisa a continuación el detalle de algunos de los eventos gratuitos que están confirmados para la Región Metropolitana, junto a las actividades que se ofrecerán y dónde se realizarán.

    • Ñuñoa con Ojos de Niños

    La Corporación Cultural de Ñuñoa prepara una serie de actividades para el sábado 8 de agosto desde las 12:00 horas, todas con entrada liberada y sin necesidad de inscripción.

    Se trata de una programación que incluye cuentacuentos, shows de magia, música en vivo y talles creativos, que se detallan en este enlace.

    • Juegos y entretención en La Florida

    La Corporación de Fomento e Innovación extiende la invitación a celebrar con el Kids Fest, evento gratuito para este sábado 8 de agosto de 12:00 a 19:00 horas en Espacio Pica.

    El establecimiento se ubica en Av. Vicuña Mackenna 7320, La Florida, y recibirá juegos, actividades, talles y más sorpresas.

    La invitación es gratuita y requiere previa inscripción a través de este link.

    • Talleres en el Museo de Historia Natural

    El Museo de Historia Natural tiene una amplia agenda para el mes de agosto, a través de actividades preparadas por la editorial de divulgación científica y del patrimonio natural de Chile, Sur Ciencia.

    Se trata de una serie de talleres gratuitos que requieren inscribirse en el mesón de entrada del museo, ubicado en el Parque Quinta Normal.

    El calendario completo de talleres y horario se encuentra en este enlace.

    • Cantar y reír en Mall Plaza Oeste

    Mall Plaza Oeste prepara un show infantil lleno de música y magia junto a la banda Otra otra de Elisa Zulueta.

    El evento es gratuito y está programado para el sábado 8 de agosto, desde las 12:00 horas, en la Plaza Central del establecimiento.

    • Actividades en el Museo de Bomberos

    El Museo de Bomberos de Santiago cuenta con una agenda cargada de actividades familiares para todo el mes de agosto, donde se incluyen cuentacuentos, talles y recorridos con voluntarios.

    El acceso es gratuito para menores de 7 años y adultos mayores, mientras que la entrada general cuesta $3.000 y tiene un valor de $1.000 para estudiantes.

    La celebración finalizará el sábado 29 de agosto al mediodía, donde el colectivo Musidanza se presentará con entrada liberada.

    Museo de Bomberos se ubica en Santo Domingo 978, metro Plaza de Armas, y funciona de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.

    • Cuento para leer en familia

    La invitación de Fundación Alma es a pasar tiempo de lectura en familia junto al cuento El chaquetón azul.

    Se trata de la historia de José, quien descubre que su abrigo le queda pequeño. Su abuela confecciona un chaquetón para él que, con el paso del tiempo, se transforma en distintas prendas.

    Un relato sobre el cariño y la creatividad que fue ganador del Premio Marta Brunet 2025 en la categoría Primera Infancia y se puede leer gratis en la Biblioteca Digital de Fundación Alma.

    Más sobre:PanoramasDía del NiñoDía del Niño 2026Día del Niño y la NiñaDía de la NiñezPanoramas Día del NiñoPanoramas gratisPanoramas gratuitosFin de semana9 de agostoDomingoDomingo 9 de agosto

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