Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

Luego del fin de semana extendido por Fiestas Patrias este 18, 19 y 20 de septiembre, el siguiente feriado en Chile ocurrirá dentro de la primera quincena de octubre.

Se trata del Encuentro de Dos Mundos en el lunes 12 de octubre, fechado en recuerdo a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Este día, en todo caso, no corresponde a un feriado irrenunciable .

En cambio, el viernes 25 de diciembre sí habrá un feriado irrenunciable y un fin de semana largo con Navidad. Esta fecha corresponde al último feriado chileno del año.

Al considerar los tres meses restantes de este 2026, quedan cinco feriados restantes, con uno de ellos irrenunciable y dos fines de semana largos en total.