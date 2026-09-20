Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026
Quedan exactamente cinco feriados para los tres meses restantes de este 2026. Dentro de ellos, solo uno es irrenunciable.
Luego del fin de semana extendido por Fiestas Patrias este 18, 19 y 20 de septiembre, el siguiente feriado en Chile ocurrirá dentro de la primera quincena de octubre.
Se trata del Encuentro de Dos Mundos en el lunes 12 de octubre, fechado en recuerdo a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Este día, en todo caso, no corresponde a un feriado irrenunciable.
En cambio, el viernes 25 de diciembre sí habrá un feriado irrenunciable y un fin de semana largo con Navidad. Esta fecha corresponde al último feriado chileno del año.
Al considerar los tres meses restantes de este 2026, quedan cinco feriados restantes, con uno de ellos irrenunciable y dos fines de semana largos en total.
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable y fin de semana largo)
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