A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega el siguiente desafío para el plantel de tenis de Chile, con su próximo enfrentamiento ante España en el marco de la Copa Davis.

Las raquetas nacionales juegan la segunda ronda de los qualifiers de la competencia y van con el objetivo de avanzar a la Final 8 del campeonato.

Cuándo juega Chile vs. España

El enfrentamiento de Chile contra España por la Copa Davis comienza el sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas, con dos partidos individuales.

La eliminatoria continúa el domingo 20 de septiembre a las 12:00 horas, con dos partidos dobles y dos de individuales.

Para este compromiso se encuentran convocados Alejandro Tabilo (29°), Cristian Garin (137°), Tomás Barrios (147°) y Matías Soto (262°). Sin embargo, Nicolás Jarry no fue llamado por encontrarse lesionado.

Por su parte, el equipo hispano cuenta con Rafael Jódar (11°), Daniel Mérida (40°), Martín Landaluce (67°), Jaume Munar (46°) y Pedro Martínez (148°).

Los encuentros de la segunda ronda de los qualifiers se desarrollan en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Dónde ver a Chile vs. España

El partido de Chile contra España se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online de la Copa Davis se encuentra en la plataforma DGO.