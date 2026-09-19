Lamine Yamal se confiesa: la ambición de ser Balón de Oro, los consejos que cambiaron su rumbo y Messi “el mejor de la historia”

Lamine Yamal habló de todo. El virtuoso atacante del Barcelona, quien con 19 años ya es campeón del mundo, abordó en una entrevista con Jorge Valdano su evolución como futbolista, sus referentes, lo que aspira como deportista y qué consejos cambiaron su manera de entender la actividad.

Una de las respuestas más contundentes fue al ser consultado sobre el Balón de Oro. El español de raíces africanas no escondió su ambición. Se coloca como uno de los dos mejores jugadores del mundo, a la par de Kylian Mbappé. “¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", contestó en Universo Valdano, el espacio de conversación que tiene el argentino, campeón en México 86.

Yamal también cuestiona que el premio se valore netamente en función de los títulos o los goles. “Cuando ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo”, apuntó. Añadió lo siguiente: “No a un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al ‘pichichi’ de la temporada. Son cosas muy diferentes”.

El jugador culé también se refirió a la precocidad de sus éxitos y la exigencia diaria que se autoimpone para llegar a ser un futbolista de época. “Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona... Pero nunca tan pronto se había ganado tanto, solo Pelé, pero recientemente no. La gente puede pensar que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relajo. Pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, declaró.

El Mundial, Messi y el racismo

En el diálogo con Valdano, Lamine Yamal también hizo un repaso a su Copa del Mundo, explicando los motivos por los que no se sintió plenamente satisfecho con su rendimiento. No se escudó en los problemas físicos que le aquejaron en la previa al certamen. “Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. Hice muchas cosas que la gente no vio y que para el entrenador es algo increíble tener a alguien que arrastre a tres jugadores. No estaba contento por mí porque, para mí, podía haber hecho más. Ayudé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el siguiente. Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente”, dijo el internacional español, ya proyectando 2030.

También recordó una conversación que tuvo con Álvaro Morata antes de un choque contra Brasil, en 2024, cuando apenas tenía 16 años. El capitán de la selección española, en ese entonces, lo apartó antes del partido y le dijo: “Sé que eres el mejor jugador del mundo en este momento, solo te falta tener confianza en ti mismo y demostrarlo”. Según Lamine Yamal, eso cambió su mentalidad. “A partir de ahí, entendí que ya podía demostrarlo. Es a partir de ese momento que todo empezó a ir en ascenso”, aseguró.

Consultado sobre sus referentes, considera a Lionel Messi como “el mejor jugador de la historia”. También reconoció la influencia que tuvo Neymar durante su infancia. “Yo siempre intento ser feliz y Neymar era la felicidad, era toda mi infancia viendo vídeos de goles y regates suyos”, indicó.

Además, tocó temas personales como los episodios racistas que ha sufrido. “La gente indirectamente es racista contigo, pero a lo mejor no se dan cuenta. Muchos comentarios, muchas miradas... son racistas y no se dan cuenta”, declaró al respecto. Recordó particularmente los insultos que recibió junto a Raphinha en el Santiago Bernabéu. “Que esa persona me llame negro no me va a molestar en nada; soy negro, no soy de ningún color. Otra cosa es que esté bien o esté mal porque me lo dice de forma despectiva. Está mal”, contestó Lamine Yamal.