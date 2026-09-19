SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lamine Yamal se confiesa: la ambición de ser Balón de Oro, los consejos que cambiaron su rumbo y Messi “el mejor de la historia”

    En una entrevista con Jorge Valdano, el jugador del Barcelona y campeón del Mundial 2026 habló de todo. Considera que Mbappé y él son los dos mejores futbolistas del mundo. "Yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol", manifestó.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Lamine Yamal se confesó en una entrevista con Jorge Valdano / Xinhua Li Ying

    Lamine Yamal habló de todo. El virtuoso atacante del Barcelona, quien con 19 años ya es campeón del mundo, abordó en una entrevista con Jorge Valdano su evolución como futbolista, sus referentes, lo que aspira como deportista y qué consejos cambiaron su manera de entender la actividad.

    Una de las respuestas más contundentes fue al ser consultado sobre el Balón de Oro. El español de raíces africanas no escondió su ambición. Se coloca como uno de los dos mejores jugadores del mundo, a la par de Kylian Mbappé. “¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", contestó en Universo Valdano, el espacio de conversación que tiene el argentino, campeón en México 86.

    Yamal también cuestiona que el premio se valore netamente en función de los títulos o los goles. “Cuando ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo”, apuntó. Añadió lo siguiente: “No a un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al ‘pichichi’ de la temporada. Son cosas muy diferentes”.

    El jugador culé también se refirió a la precocidad de sus éxitos y la exigencia diaria que se autoimpone para llegar a ser un futbolista de época. “Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona... Pero nunca tan pronto se había ganado tanto, solo Pelé, pero recientemente no. La gente puede pensar que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relajo. Pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, declaró.

    El Mundial, Messi y el racismo

    En el diálogo con Valdano, Lamine Yamal también hizo un repaso a su Copa del Mundo, explicando los motivos por los que no se sintió plenamente satisfecho con su rendimiento. No se escudó en los problemas físicos que le aquejaron en la previa al certamen. “Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. Hice muchas cosas que la gente no vio y que para el entrenador es algo increíble tener a alguien que arrastre a tres jugadores. No estaba contento por mí porque, para mí, podía haber hecho más. Ayudé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el siguiente. Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente”, dijo el internacional español, ya proyectando 2030.

    También recordó una conversación que tuvo con Álvaro Morata antes de un choque contra Brasil, en 2024, cuando apenas tenía 16 años. El capitán de la selección española, en ese entonces, lo apartó antes del partido y le dijo: “Sé que eres el mejor jugador del mundo en este momento, solo te falta tener confianza en ti mismo y demostrarlo”. Según Lamine Yamal, eso cambió su mentalidad. “A partir de ahí, entendí que ya podía demostrarlo. Es a partir de ese momento que todo empezó a ir en ascenso”, aseguró.

    Consultado sobre sus referentes, considera a Lionel Messi como “el mejor jugador de la historia”. También reconoció la influencia que tuvo Neymar durante su infancia. “Yo siempre intento ser feliz y Neymar era la felicidad, era toda mi infancia viendo vídeos de goles y regates suyos”, indicó.

    Además, tocó temas personales como los episodios racistas que ha sufrido. “La gente indirectamente es racista contigo, pero a lo mejor no se dan cuenta. Muchos comentarios, muchas miradas... son racistas y no se dan cuenta”, declaró al respecto. Recordó particularmente los insultos que recibió junto a Raphinha en el Santiago Bernabéu. “Que esa persona me llame negro no me va a molestar en nada; soy negro, no soy de ningún color. Otra cosa es que esté bien o esté mal porque me lo dice de forma despectiva. Está mal”, contestó Lamine Yamal.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLamine YamalBalón de OroLionel MessiNeymarJorge ValdanoEspaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago

    Canciller alemán Merz promete permanecer en el cargo a pesar del “desastre” en las elecciones regionales

    Foro de Política Exterior respalda a Bachelet tras retiro de carrera a la ONU y cuestiona decisión del gobierno de Kast

    EE.UU. extradita a 18 sospechosos por el asesinato al presidente de Haití en 2021

    “La peor Cancillería de los últimos 30 años”: Yeomans arremete contra el gobierno por retiro de candidatura de Bachelet a la ONU

    Columna de Tomás Pérez-Acle: Por amor a la humanidad

    Lo más leído

    1.
    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    2.
    La potente autocrítica del equipo chileno tras ser barrido por España en la Copa Davis: “Una pena jugar a este nivel”

    La potente autocrítica del equipo chileno tras ser barrido por España en la Copa Davis: “Una pena jugar a este nivel”

    3.
    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    4.
    Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis: “Que empatar de visita no nos parezca bueno, refleja la mentalidad del equipo”

    Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis: “Que empatar de visita no nos parezca bueno, refleja la mentalidad del equipo”

    5.
    Repasa la derrota de Chile en el cuarto punto ante España por la Copa Davis

    Repasa la derrota de Chile en el cuarto punto ante España por la Copa Davis

    6.
    Fin al sueño chileno en Copa Davis: Tabilo y Barrios reaccionan tarde en los dobles y España sentencia la serie

    Fin al sueño chileno en Copa Davis: Tabilo y Barrios reaccionan tarde en los dobles y España sentencia la serie

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Fiestas Patrias 2027: la particular distribución del 18 y 19 de septiembre que implicará un feriado adicional

    Fiestas Patrias 2027: la particular distribución del 18 y 19 de septiembre que implicará un feriado adicional

    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago
    Chile

    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago

    Foro de Política Exterior respalda a Bachelet tras retiro de carrera a la ONU y cuestiona decisión del gobierno de Kast

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    A quién escucha el ministro Quiroz
    Negocios

    A quién escucha el ministro Quiroz

    El precio de la pecera

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor
    Tendencias

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    Una pole position y dos podios: el feliz fin de semana de Clemente Huerta en Estados Unidos
    El Deportivo

    Una pole position y dos podios: el feliz fin de semana de Clemente Huerta en Estados Unidos

    Un posteo y Mourinho con imágenes: las ácidas críticas del Real Madrid al arbitraje tras la caída en el derbi ante el Atlético

    Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis: “Que empatar de visita no nos parezca bueno, refleja la mentalidad del equipo”

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Patricio Guzmán: el legado y los herederos artísticos del maestro del documental chileno

    Canciller alemán Merz promete permanecer en el cargo a pesar del “desastre” en las elecciones regionales
    Mundo

    Canciller alemán Merz promete permanecer en el cargo a pesar del “desastre” en las elecciones regionales

    EE.UU. extradita a 18 sospechosos por el asesinato al presidente de Haití en 2021

    Columna de Tomás Pérez-Acle: Por amor a la humanidad

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?