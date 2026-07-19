Lamine Yamal, la joya de la Roja que encandila al mundo

Con 19 años, recién cumplidos, Lamine Yamal ya ha logrado más que muchos jugadores de la elite del fútbol mundial. Este domingo, frente a Argentina, el delantero logró conseguir su primer mundial en una final que será muy difícil de olvidar. Y con apenas 19 años recién cumplidos.

Su presencia en la cita mundialista estuvo en duda. En la previa a la cita máxima, el jugador del Barcelona sufrió una lesión muscular que lo obligó a llegar justo a la cita. Si bien no pudo exhibir su mejor versión, su sola presencia le dio un plus a un equipo que logró meterse en lo más alto del certamen.

Un verdadero fenómeno que, pese a ser hijo de padre marroquí y madre guineana ecuatorial, defiende los colores de España, país que cobijó a sus progenitores antes de su nacimiento y que sumó su segundo título en el Mundial.

Más allá de sus raíces, el juvenil prodigio de la Furia Roja se considera un catalán más. Nacido en comunidad autónoma del noreste de España, en Esplugues de Llobregat, el 13 de julio de 2007, pero criado en Mataró de la misma provincia. Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Sin embargo, la etimología de su nombre representa una historia de vida, superación y solidaridad. Denominación que tiene raíces en los años en los que sus progenitores, recién llegados a España, enfrentaban una etapa de precariedad extrema.

Fue entonces cuando dos personajes fueron clave en el asentamiento de la familia. Uno de ellos era un vecino taxista de origen gambiano, llamado Lamine, y el otro, también de origen africano, cuyo nombre de pila era Yamal. La ayuda de ambos fue una base emocional y material para que la pareja pudiera salir adelante.

Como una manera de agradecer a los dos amigos, el padre Munr Nasraoui puso el nombre a su futuro hijo, quien años más tarde daría a conocer su nombre a nivel mundial y con un significado igual de significativo. “Lamine”, de origen árabe, significa “fiel” u “honesto”, mientras que “Yamal” se traduce como “belleza”.

Pero el destino del chico estaba marcado en el fútbol. Se incorpora al Barcelona con sólo 7 años, donde inició su meteórica carrera. Sin embargo, el pequeño ya había encandilado a los veedores del club blaugrana, incluso antes de esa corta edad. Por algo lo fueron a buscar al modesto CF La Torreta, donde ya encandilaba por su desparpajo y personalidad con el balón.

Desde su primer día en Can Barça destacó entre sus coetáneos. Dentro de la estructura del club pasó por las diferentes categorías de la cantera a una velocidad inusitadamente rápida. Incluso, llegó a debutar con el primer equipo azulgrana con sólo 15 años, 9 meses y 16 días. De esa manera, se convirtió en el debutante más joven de la rica historia del club. El día es inolvidable para el jugador, aunque también guarda un estrecho nexo con Chile, ya que ese día los catalanes golearon 4-0 al Betis de Manuel Pellegrini, el 29 de abril de 2023.

Despegue definitivo

Todo ha pasado muy rápido en la carrera de la nueva joya de la selección hispana. La temporada de su consagración definitiva fue la 2023-‘24, cuando pasa a ser una de las piezas del primer equipo que en ese entonces dirigía Xavi Hernández. Con solo 16 años en el cuerpo, en ese torneo, Lamine Yamal rompe la mayoría de los récords de precocidad existentes en la larga bitácora de la escuadra catalana.

De esa manera, se convierte en el titular con menor edad en la historia de la Champions League y el más joven en anotar un gol desde que se creó la competencia de la primera división de su país (16 años y 87 días). En el Clásico también logró poner su nombre, después de convertirse en el jugador de menos años en disputar el señero partido contra el Real Madrid (16 años y 107 días). Es el debutante y goleador más joven de la historia de la Supercopa de España.

Después de una temporada increíble, en octubre de 2024 Lamine recibe el Trofeo Kopa al mejor jugador sub23. También ganó el Golden Boy y el Laureus a deportista revelación. Incluso, con solo 18 años, fue finalista en la entrega del último Balón de Oro, galardón que llegó a las manos del francés Ousname Dembélé. A nivel de selecciones, Lamine Yamal también puede presumir de marcas como debutante y goleador más joven de la historia del equipo.

Polémicas

Pero su actitud y fuerte carácter también lo han puesto en el ojo de la polémica. Su fiesta de cumpleaños tras cumplir los 18 estuvo llena de cuestionamientos, con 200 invitados entre streamers, influencers y artistas; además de la utilización de enanos para animar la celebración. “Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen, sí”, dijo desafiante en ese entonces.

En 2025, en la final de la UEFA Nations League, deliberadamente no saludó a Cristiano Ronaldo, situación que fue respondida por el astro portugués, quien finalmente se llevó el título. Meses más tarde, en la antesala de un Clásico, acusó a los jugadores merengues de “robar” y “quejarse en todo momento”. Palabras que cayeron muy mal en el ánimo de los capitalinos.

Pese a las controversias, sus hazañas dentro de la cancha superan con creces esos reparos. El título del mundo de España así lo confirma, el segundo que logra tras la Eurocopa, que proyectan al juvenil con una carrera entre los grandes del planeta.