¿Por qué se llama así? La historia detrás de los nombres de Lamine Yamal

Lamine Yamal se ha transformado de a poco en uno de los jugadores desequilibrantes de la selección española. Este martes su presencia en la cancha fue fundamental en la clasificación de la Furia Roja a la final del Mundial de Norteamérica al ser quien recibió la falta del penal que significó la apertura de la cuenta.

Así, con 19 años, el delantero del Barcelona se transforma en una de las claves del conjunto europeo. Claro que hay un detalle que pasa desapercibido para muchos que marca una verdadera declaración de principios en su camiseta, pues este ocupa sus dos nombres en la espalda con los que sus padres buscaron homenajear a dos amigos que los ayudaron en tiempos complicados.

Muchos asumen que Yamal es su apellido paterno, sin embargo el nombre completo del atacante es Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Mounir Nasraoui, su padre, es de origen marroquí, y Sheila Ebana, su madre, es originaria de Guinea Ecuatorial.

Así, la historia del nombre compuesto que lleva en la camiseta se remonta a los años previos a su nacimiento, cuando sus progenitores recién llegados a España enfrentaban una etapa de precariedad extrema.

Fue en esa parte de la vida donde aparecieron dos figuras que resultaron clave previo al nacimiento del ahora goleador: Uno de ellos era un vecino de origen gambiano que trabajaba como taxista, llamado Lamine, y el otro, también de origen africano, llamado Yamal.

La ayuda de estas dos personas no fue solo material, sino que se transformó en una base emocional para que la pareja pudiera salir adelante, tal como lo da a conocer el libro Fenómeno Lamine Yamal del periodista Pedro Molina.

De esta manera, como forma de agradecimiento, Munr Nasraoui les prometió a sus amigos poner su nombre a su futuro hijo que años más tarde daría a conocer su nombre a nivel mundial y con un significado igual de significativo. “Lamine”, de origen árabe, significa “fiel” u “honesto”, mientras que “Yamal” se traduce como “belleza”.

Ahora, con 19 años cumplidos el lunes, Lamine Yamal se encuentra a la espera de uno de los partidos más trascendentales de su carrera deportiva defendiendo a la selección español, intentando repetir la celebración que tuvo para su aniversario 17 cuando consiguió levantar el trofeo de la Eurocopa.

La seguridad de Luis de la Fuente

Una vez concretado el paso a la final, el técnico Luis de la Fuente alabó el trabajo realizado por Lamine Yamal y el resto del plantel contra Francia.

“Seguramente, es lo que hemos hablando adentro, nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero al frente al mejor equipo del mundo”, enfatizó el estratega, antes de rendirse ante las virtudes de los futbolistas que dirigen. “Demuestran día a día compromiso, solidaridad, talento. Es maravilloso verlos jugar. Ahora voy tranquilizándome. Empiezo a saber dónde estamos”, expresó.

“Es difícil describir lo que uno siente, pero es parecido a la felicidad y al orgullo dirigir un grupo de jugadores tan excepcionales. Y hacer las cosas como las estamos haciendo. Nos queda un paso más”, apuntó, respecto de próximo desafío, sin dejar de valorar el logro que acaban de conseguir.

También reconoció cierto desahogo. “Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final. Es un lujo. Hay que asimilarlo. Hemos sido fieles a la idea y nos ha traído hasta aquí”, resaltó, en la misma línea.

El DT también incluyó a quienes han respaldado a su escuadra. “Hay una empatía total de agradecimiento. Es un orgullo ser español. Sigamos así, que juntos se consiguen cosas importantes”, arengó.