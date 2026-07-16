Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5,9 al sur del país

La Agencia de Protección Civil de Nueva Zelanda emitió una alerta de tsunami tras un terremoto de 5.9 ocurrido este jueves en la Isla Sur de Nueva Zelanda

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias comunicó que los habitantes de las zonas afectadas deben “dirigirse hacia la zona elevada más cercana fuera de las áreas de evacuación por tsunami, o tan al interior como sea posible”.

Si bien las autoridades neozelandesa reportó un sismo de magnitud de 6.3, los observatorios sísmicos de Alemania y Estados Unidos reportaron una magnitud de 5.9 cada uno.

Según la información preliminar entregada por autoridades neozelandesas, el terremoto ocurrió aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Te Anau.

Te Anau se encuentra en la escasamente poblada zona oeste de la Isla Sur. Sin embargo, significa un punto de partida popular para muchos turistas que exploran la región de Fiordland del país, con destinos como Milford Sound y Doubtful Sound.

Aún así, las autoridades comunicaron que el aviso representa “una rebaja con respecto a la alerta inicial”, tras determinar que el sismo fue de menor magnitud de lo estimado inicialmente.

Tras advertir inicialmente a las personas en las zonas afectadas que se trasladaran inmediatamente a terrenos elevados, les aconsejaron ahora tener precaución ante las “corrientes fuertes e inusuales” en la costa.