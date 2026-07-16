“Tuya, mía, para ti y para mí”: el libro sobre las memorias de Vladimiro Mimica

Vladimiro Mimica tenía diez años y cantaba en un programa infantil de Radio Polar cuando Alfonso “Cocho” Cárcamo le preguntó qué otra cosa sabía hacer. “Puedo relatar fútbol”, respondió. Para demostrarlo, improvisó la final entre Chile y Argentina del Sudamericano de 1955.

Pasaron quince días y Mimica estaba sobre la plataforma de un camión, con un teléfono magneto, transmitiendo su primer partido desde la cancha de la parroquia Cristo Obrero, en Punta Arenas. Allí narró el gol de “Chamaco” Marín, el primero de una carrera que, pocos años más tarde, ya lo llevaría a relatar encuentros internacionales.

Setenta años después, aquella escena abre el recorrido de Tuya, mía, para ti y para mí. Una vida compartida, las memorias del periodista y relator deportivo magallánico. La frase con que describía la circulación de la pelota adquiere aquí otro sentido: ya no se refiere al balón, sino a una historia personal que Mimica entrega a quienes siguieron su voz durante décadas.

El libro reconstruye su formación en la radio, el aprendizaje junto a grandes maestros del periodismo deportivo y las transmisiones que lo llevaron por estadios de Chile y del mundo. En sus páginas también relata sus encuentros con Pelé, Diego Maradona, Zico, Carlos Caszely, entre otras grandes figuras del deporte y personajes que lo marcaron a lo largo de su vida.