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    Tomás Vodanovic y exención de pago de contribuciones: “Si no se rechaza, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia”

    En el programa de streaming de La Tercera, el alcalde de Maipú abordó la votación de la medida en el Senado como parte de la megarreforma del gobierno. "No entiendo por qué los senadores de Chile Vamos no se abren a respaldar un acuerdo político justo tomado por sus alcaldes, y se ensimisman tanto en defender una promesa de campaña", planteó sobre la propuesta técnica que efectuaron los jefes comunales y que no encontró apoyo en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    15-07-2026. Tomás Vodanovic. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    Intensos preparativos para hacer frente al sistema frontal se encuentra realizando el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, incluyendo comunicación constante con el gobierno central. Su comuna, reconoció en entrevista con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, “no está preparada ni de cerca para recibir las cantidades de agua que van a caer el fin de semana”, por lo que, pese a todas las labores previas, habrá “consecuencias”.

    En medio de ese trabajo, el jefe comunal tiene también la atención puesta en el Senado, donde este miércoles empezaba la votación en particular de la megarreforma, que incluye la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años y ha tenido en alerta a los alcaldes por su impacto en el Fondo Común Municipal.

    De hecho, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) formularon una propuesta técnica transversal que, para su “sorpresa”, no fue aprobada por senadores de Chile Vamos en la Comisión de Hacienda. Entrevistado por Rodrigo Álvarez y David Tralma, Vodanovic cuestiona el rol, en esa materia, de los alcaldes de ese sector político y del presidente de la asociación, Gustavo Alessandri.

    Se vota la megarreforma. Usted asumió un rol crítico por el cambio en contribuciones. ¿Con qué sensación se queda?

    Hemos concentrado nuestra crítica en un elemento, que es para mí por lejos la medida más regresiva de esta megarreforma, la más prodesigualdad, que es la eliminación universal del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años. A estas alturas ya es un capricho ideológico del gobierno de tener que cumplir un compromiso de campaña más que pensar en buenas políticas públicas. Entendiendo que hay personas mayores en Chile para las cuales pagar contribuciones es una dificultad, tomamos un acuerdo transversal los alcaldes, una propuesta de consenso, no de los alcaldes de izquierda, de toda la Asociación Chilena de Municipalidades, donde dijimos aliviemos la mochila a todas aquellas personas mayores que tienen dificultad para pagar contribuciones, pero permitamos que aquellas personas mayores que sí las pueden pagar, como, por ejemplo, el ministro Quiroz el próximo año, que va a tener 65 años, (las paguen). ¿Qué es lo que hemos visto? Por parte del gobierno un portazo absoluto a cualquier idea de focalización y, por otro lado, una falta de respaldo de los senadores de Chile Vamos a sus propios alcaldes que es preocupante y dista mucho de las conversaciones que tuvimos con esos senadores y senadoras, lo que me llama la atención y me llama a cuestionar la capacidad de liderazgo que ha tenido también la Asociación Chilena de Municipalidades en su presidencia, particularmente, en Gustavo Alessandri.

    Dice que hablaron con algunos senadores...

    No quiero andar exponiendo con nombre de algunos senadores, pero tuvimos muchas conversaciones, con senadores de Chile Vamos, también con senadores de nuestro sector, quienes también al principio tenían ciertas aprensiones con la propuesta de los alcaldes. Los alcaldes opositores tuvimos que dar una batalla dentro de nuestros propios partidos, con nuestros propios senadores, de que legitimaran este acuerdo transversal (...). Logramos hacer ese trabajo político que yo creo que los alcaldes de Chile Vamos han hecho con menos fuerza, porque llegamos a acuerdo, eso fue transmitido a sus senadores, que en reuniones privadas mostraron mucha disposición a respaldar el acuerdo político de sus propios alcaldes, cosa que no vimos en la votación de la Comisión de Hacienda. Debo reconocer que me llevé una sorpresa en esa votación (...). Nosotros teníamos la información hasta la semana pasada de que ciertos senadores de Chile Vamos iban a respaldar el acuerdo político de sus alcaldes e iban a rechazar la indicación del gobierno. Eso no ocurrió en la Comisión de Hacienda.

    Algunos apuntan a una “intransigencia” de Quiroz en el hecho de que no se ceda. ¿Lo comparte?

    Creo que el ministro Quiroz, al menos en mi experiencia, ha tenido disposición a escucharnos, pero no ha tenido ninguna disposición a ceder un milímetro de sus posturas (...). Creo que en general el Partido Republicano no tiene una cultura política de los acuerdos, a diferencia de Chile Vamos, donde creo que hay una derecha que, más allá de las diferencias que podamos tener, somos capaces ambos de entender que es necesario acordar para avanzar. Esa capacidad política la vi en los alcaldes de Chile Vamos y esperaría verla también en sus senadores. No entiendo por qué los senadores de Chile Vamos no se abren a respaldar un acuerdo político justo tomado por sus alcaldes y se ensimisman tanto en defender una promesa de campaña.

    Como solución, ¿qué esperaría que pase en el Senado?

    Esperaría que hoy día el Senado rechace la propuesta de eliminación total del pago de contribuciones.

    Probablemente eso no va a ocurrir.

    Bueno, es que si no (se rechaza), es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia y no nos queda más que entender que hay un Estado que decide que los alcaldes tenemos que dedicarnos a retirar basura, apagar las luminarias a la noche, mantener las plazas y no mucho más. Esperamos que la propuesta del gobierno se rechace para poder ingresar como indicación la propuesta que elaboramos los alcaldes y poder avanzar hacia una focalización del beneficio.

    Sobre las elecciones del Frente Amplio, ¿le gusta la competencia o la continuidad?

    Creo que es muy positivo que en los partidos haya discusiones internas. Las elecciones internas, cuando son llevadas de buena forma y no se convierten en estas guerras fratricidas que hemos visto a veces en otras culturas políticas, son sumamente enriquecedoras. Yo, por cierto, ahí tengo una postura, vamos a apoyar la lista de continuidad. Estamos, la gran mayoría de los alcaldes, comprometidos con esa lista (de Constanza Martínez).

    Más sobre:Desde la RedacciónTomás VodanovicMegarreformaContribucionesSistema FrontalMaipúTren de lluviasFrente AmplioJorge Quiroz

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