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    Política

    Indicación de último minuto: gobierno acuerda con alcaldes “compensación total” a municipios por exención de contribuciones

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció en la Sala del Senado una nueva indicación a la megarreforma que extiende la compensación no solo al Fondo Común Municipal, sino también a las comunas que dejarán de percibir ingresos por el beneficio para mayores de 65 años.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    7 JULIO 2026 MINISTRO DE ECONOMIA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En plena maratónica sesión del Senado destinada a despachar la megarreforma, el gobierno anunció este miércoles un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para compensar íntegramente a las comunas por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años.

    El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien informó el ingreso de una nueva indicación al artículo 33 del proyecto, norma que regula el mecanismo de compensación asociado al beneficio tributario.

    “Quisiera informar a la sala que hemos alcanzado un acuerdo con los alcaldes, representados por la Asociación Chilena de Municipalidades, que se refiere a los efectos que la exención de contribuciones para mayores de 65 años (...) tiene sobre los ingresos propios de las municipalidades”, señaló el secretario de Estado.

    Hasta ahora, la propuesta del Ejecutivo contemplaba compensar únicamente el impacto que la medida tendría sobre el Fondo Común Municipal, lo que había generado reparos por parte de alcaldes y parlamentarios debido a la pérdida de ingresos que enfrentarían directamente algunas comunas.

    Frente a ello, Quiroz explicó que la nueva fórmula amplía la cobertura de la compensación.

    “El artículo 33 lo que hace es compensar al Fondo Común Municipal por el efecto de la exención de contribuciones, pero no compensa al municipio que pierde la contribución. El Ejecutivo considera que estamos llanos a entregar una compensación total, o sea, no solo al Fondo Común Municipal, sino también a los municipios mismos. Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal a consecuencia de la exención”, sostuvo.

    El ministro añadió que el acuerdo incorpora condiciones para acceder a estos recursos. “Esta compensación va acompañada de dos principios: un principio de control (...) para que esta entrega de recursos esté sujeta al cumplimiento de obligaciones legales de transparencia e información”, indicó.

    Asimismo, señaló que el entendimiento con los municipios considera el compromiso de avanzar en la reducción de los plazos de tramitación de los permisos que dependen de la gestión municipal.

    El anuncio se produjo mientras el Senado continúa la discusión en particular de la megarreforma, en una sesión que se extenderá hasta el despacho total del proyecto.

    Más sobre:MegarreformaJorge QuirozHaciendaGobiernoACHM

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