A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

Las encuestas comienzan a dar respiro a Luiz António Lula da Silva. A tres meses de las elecciones presidenciales en Brasil, el mandatario izquierdista alcanza su mejor índice de aprobación desde 2024 y, de cara a los comicios de octubre, lidera todos los escenarios de segunda vuelta y aumenta a ocho puntos porcentuales su ventaja frente a Flávio Bolsonaro.

Así lo muestra una encuesta de Genial/Quaest publicada este miércoles que indica que el gobierno de Lula cuenta con la aprobación del 48% de los brasileños, frente al 47% que desaprueba la actual administración. Esta es la primera vez desde diciembre de 2024 que el índice de aprobación es numéricamente mayor. En comparación, en julio del año pasado, la desaprobación se situaba en el 53%, cifra que descendió al 48% en la encuesta anterior, publicada el mes pasado, destaca el diario O Globo.

Genial/Quaest: Aprovação de Lula supera numericamente a desaprovação pela 1ª vez no anohttps://t.co/DV0rpVCLLf pic.twitter.com/QI0uVDq7fS — exame (@exame) July 15, 2026

En abril, la diferencia entre los índices de desaprobación y aprobación era de nueve puntos. En mayo, se redujo a tres, y en junio fue de tan solo un punto, cifra que se mantuvo igual en julio, agrega el medio G1.

Tres factores

La mejora en el índice de aprobación del gobierno de Lula es un indicador clave para comprender el estado actual de la carrera presidencial, afirma Felipe Nunes, director de Quaest. “Lo que estamos mostrando es que la aprobación del gobierno ha ido mejorando consecutivamente desde abril”, afirma.

“Y esta mejora se basa en tres factores: el programa ‘Desenrola 2.0’ (para la renegociación de deuda) está reduciendo la deuda de los brasileños, el debate sobre el fin del horario laboral 6x1 genera la expectativa de que la gente podrá trabajar menos y tener una mejor calidad de vida, y la exención del impuesto sobre la renta finalmente está empezando a llegar a sectores importantes de la sociedad”, comenta.

Respecto al programa “Desenrola”, Quaest indica que el 66% de los encuestados conoce el programa de renegociación de deudas (frente al 57% en mayo, cuando se lanzó la iniciativa). Además, el 55% lo considera una buena idea del gobierno, y el 35% afirma que sus ingresos han aumentado significativamente desde el lanzamiento del programa. En junio, esta cifra era del 30%.

Parabéns ao Presidente do TSE, Ministro Nunes Marques, pelo “selo de acerto” para institutos de pesquisa que mais acertarem o resultado das eleições.



Talvez se ele já existisse, teriam vergonha de publicar essa pesquisa da Quaest de hoje.



Ela deve ser reflexo de como o povo… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 15, 2026

“En otras palabras, los brasileños reconocen la importancia de renegociar sus deudas”, afirma Nunes.

Según datos de Quaest, el 31% afirma no tener deudas. En mayo, esta cifra era del 27%. Por otro lado, hace dos meses el 28% declaró tener muchas deudas, cifra que ha descendido al 21%.

El programa está dirigido a quienes ganan hasta cinco salarios mínimos mensuales, es decir, 8.105 reales (unos 1.595 dólares), y les permite renegociar deudas contraídas hasta el 31 de enero de 2026, con un retraso de entre 90 días y dos años, incluyendo tarjetas de crédito, sobregiros y préstamos personales.

Respecto al fin del horario laboral 6x1, una propuesta respaldada por el gobierno y aprobada en la Cámara de Diputados en mayo, el 69% se muestra a favor y el 50% espera trabajar menos con la reducción de la jornada laboral. Incluso entre los votantes de derecha y los partidarios de Bolsonaro, más del 40% respondió que espera trabajar menos horas.

“¿Cuál es el gran secreto para acabar con el horario laboral 6x1? Encontramos una expectativa positiva sobre la idea de trabajar menos; es decir, el gobierno está logrando crear esa expectativa, y esto obviamente ayuda al gobierno a mejorar”, afirma el director de Quaest.

1/ Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem saldo de aprovação positivo pela primeira vez desde Dez/24. Aprovação do governo chegou a 48%; desaprovação foi a 47%.



Segue o fio para entender as consequências eleitorais desse movimento… pic.twitter.com/RlSASmgqWP — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) July 15, 2026

La propuesta, que aún no ha sido aprobada por el Senado, modifica la Constitución y reduce la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas, sin recorte salarial, y prevé una implementación gradual durante un plazo máximo de 14 meses tras su entrada en vigor.

En cuanto a la exención del impuesto sobre la renta, que beneficia a quienes ganan hasta 5.000 reales (unos 985 dólares) entró en vigor a principios de año, y desde entonces ha aumentado el porcentaje de personas que afirman haber notado una diferencia en sus ingresos.

Para el 24%, los ingresos aumentaron significativamente. Esta cifra era del 15% en febrero y del 17% en abril. En febrero, el 50% declaró no haber notado ninguna diferencia. Este porcentaje descendió al 39%.

Según el Palacio de Planalto, aproximadamente 15 millones de brasileños dejarán de pagar impuesto sobre la renta con la nueva ley, apunta G1.

Ventaja en todos los escenarios

Las buenas noticias para Lula en cuanto a la mejora en la aprobación de su gobierno también se reflejan en la carrera presidencial. La encuesta de Quaest muestra al mandatario ocho puntos por delante del senador Flávio Bolsonaro en la simulación de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Lula cuenta con el 45% de la intención de voto frente al 37% de Flávio.

URGENTE! Nova pesquisa Genial/Quaest mostra Lula 8 pontos à frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno: 45% a 37%. Segue o líder! Compartilhe ao máximo! 🇧🇷✨ pic.twitter.com/MGwrM3b76C — PT Brasil (@ptbrasil) July 15, 2026

En junio, Lula obtuvo el 44%, frente al 38% de Flávio Bolsonaro. En mayo, el presidente consiguió el 42% y el senador el 41%. Estas cifras indicaban un empate técnico. En abril, Flávio superó numéricamente a Lula, con un 42% frente al 40% del presidente. En marzo, ambos obtuvieron el 41%.

“En un posible escenario de segunda vuelta, la ventaja de Lula sobre Flávio sería de 8 puntos porcentuales, tras haber fluctuado positivamente en 2 puntos durante el último mes”, afirma Felipe Nunes, director de Quaest.

La encuesta presenta cuatro escenarios para la segunda vuelta. En todos ellos, el presidente sería reelegido. La menor diferencia se da frente a Flávio Bolsonaro. La mayor ventaja es frente a Renan Santos, con 12 puntos porcentuales.

Nunes señala que existe una “debilidad” en la campaña de Flávio Bolsonaro. Esta debilidad en la campaña de Flávio puede justificarse por varios factores. El más significativo fue el conflicto con Michelle Bolsonaro, del que solo tenía conocimiento la mitad de los brasileños. Los videos difundidos parecen haber causado cierto daño entre la base potencial de Flávio, ya que el 35% de la derecha y el 20% de los partidarios de Bolsonaro creen que Michelle tenía razón al publicar el video”, señaló.

CORRIDA PRESIDENCIAL | Lula tem 45% das intenções de voto e Flávio, 37% em cenário de segundo turno, diz pesquisa Genial/Quaest > https://t.co/UdzdioeHpH pic.twitter.com/eT1anDxXwF — Estadão 🗞️ (@Estadao) July 15, 2026

Al respecto, el sondeo de Quaest muestra que el índice de desaprobación de Flávio subió al 57%, esto es un punto más desde junio, mientras que el de su principal rival en octubre, Lula, ha caído tres puntos en el mismo período (del 53% al 50%). La diferencia entre ambos es ahora de siete puntos porcentuales: en abril, el presidente era el más desaprobado (55%), seguido por el senador (52%).

Asimismo, la encuesta revela que Flávio Bolsonaro ha perdido apoyo entre los votantes que se identifican como de derecha, pero que no son partidarios de Bolsonaro. El director de Quaest explica que este apoyo se situaba en el 45% en diciembre, en el escenario de la primera vuelta, cuando el senador anunció su candidatura con el respaldo de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En mayo, alcanzó un máximo del 74%, y desde entonces, la tendencia ha sido descendente. Actualmente, el 54% de los votantes de derecha que no son partidarios de Bolsonaro declaran que votarán por el senador.

Sin embargo, entre los partidarios de Bolsonaro hay estabilidad. La intención de voto de Flávio se ha mantenido por encima del 90% desde febrero.

🇧🇷 ELEIÇÕES 2026 – 1º TURNO



Lula lidera a corrida presidencial no primeiro turno com 12 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, mostra Quaest.



🔴 Lula (PT): 40% (+1)

🟢 Flávio Bolsonaro (PL): 28% (−1)

🔵 Ronaldo Caiado (PSD): 4% (+1)

🟡 Renan Santos (Missão): 3% (=)

🟠… pic.twitter.com/dVtRUnjgRK — Eixo Político (@eixopolitico) July 15, 2026

Según o Globo, la impopularidad de Flávio ha ido en aumento desde que se reveló su vínculo con el banquero Daniel Vorcaro para financiar la película “Dark Horse”, sobre su padre, Jair Bolsonaro. Y ha fluctuado al alza tras la publicación de vídeos de su madrastra, Michelle Bolsonaro, en los que acusa a su hijastro de maltratarla y faltarle al respeto a sus opiniones políticas, así como de su viaje a Estados Unidos.

El senador, apunta el periódico, pidió disculpas a su madrastra y reafirmó su postura a favor de las mujeres y la religión para mitigar las repercusiones en esos sectores electorales, donde Michelle es una de las figuras más influyentes del país. Este mes, también se pronunció en Washington en contra de los aranceles a los productos brasileños y defendió al sistema de pagos instantáneos Pix, en un intento por mitigar el impacto negativo en su campaña derivado de las acciones de Bolsonaro a favor de las sanciones extranjeras contra supuestas violaciones de los derechos de los aliados.

Pese a estos hechos adversos, Felipe Nunes recalca: “Incluso con este desgaste (provocado por la pelea entre Flávio y Michelle Bolsonaro), ningún otro nombre parece más competitivo que Flávio contra Lula”.