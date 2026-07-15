Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal. Foto referencial de archivo

Se emitió un nuevo aviso de marejadas anormales para parte de las costas nacionales, ante las condiciones meteorológicas que se presentarán por el intenso sistema frontal que se encuentra pronosticado para esta semana.

La información abarca entre el sector Huasco y Golfo de Penas, incluyendo al archipiélago Juan Fernández, desde el jueves 16 al sábado 18 de julio .

Así fue informado desde el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, que también indicó los horarios de mayor oleaje para cada sector afectado, con el siguiente detalle:

Desde Huasco a Faro Corona

Marejadas desde la mañana del jueves hasta el sábado.

Mayor oleaje de 11:00 a 13:00 horas y de 23:00 a 01:00 horas.

Desde Faro Corona a Golfo de penas

Marejadas desde la tarde del jueves al sábado.

Mayor oleaje de 12:00 a 14:00 horas y de 00:00 a 02:00 horas.

Juan Fernández

Marejadas desde la mañana del jueves hasta el viernes.

Mayor oleaje de 12:00 a 14:00 horas y de 00:00 a 02:00 horas.

Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Recomendaciones ante marejadas

Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población: