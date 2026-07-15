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    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    La información fue dada a conocer por parte del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile por el evento meteorológico que se presentará esta semana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Se emitió un nuevo aviso de marejadas anormales para parte de las costas nacionales, ante las condiciones meteorológicas que se presentarán por el intenso sistema frontal que se encuentra pronosticado para esta semana.

    La información abarca entre el sector Huasco y Golfo de Penas, incluyendo al archipiélago Juan Fernández, desde el jueves 16 al sábado 18 de julio.

    Así fue informado desde el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, que también indicó los horarios de mayor oleaje para cada sector afectado, con el siguiente detalle:

    Desde Huasco a Faro Corona

    • Marejadas desde la mañana del jueves hasta el sábado.
    • Mayor oleaje de 11:00 a 13:00 horas y de 23:00 a 01:00 horas.

    Desde Faro Corona a Golfo de penas

    • Marejadas desde la tarde del jueves al sábado.
    • Mayor oleaje de 12:00 a 14:00 horas y de 00:00 a 02:00 horas.

    Juan Fernández

    • Marejadas desde la mañana del jueves hasta el viernes.
    • Mayor oleaje de 12:00 a 14:00 horas y de 00:00 a 02:00 horas.
    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Recomendaciones ante marejadas

    Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población:

    • Evitar concurrir al borde costero, especialmente en zonas de roqueríos, ya sea para actividades recreativas o deportivas.
    • No bañarse en playas señalizadas con bandera roja o que no cuenten con personal salvavidas, ya que pone en peligro la vida.
    • Si se transita en vehículo, conducir con precaución, pues podría haber obstáculos en el camino, como arrastre de arenas, piedras o algas, entre otros.
    • En la vivienda tomar los resguardos necesarios, como proteger ventanas y usar sacos de arena como obstáculo, para evitar el ingreso del agua.
    Más sobre:MedioambienteMarejadasAviso de marejadasMarejadas anormalesAviso de marejadas anormalesCostasPlayasSectoresHorariosOleajeArmadaJuevesViernesSábadoSistema frontalLluviaZona centroZona centralZona sur

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