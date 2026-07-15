Acciones de SpaceX caen por debajo de su precio de salida a bolsa

Las acciones de SpaceX cayeron por debajo de su precio de salida a bolsa. Concretamente, los papeles de la empresa fundada por Elon Musk registran una contracción de 1,14% y por primera vez se sitúan por debajo de los US$ 135 por unidad.

La cotización se encuentra, además, muy por debajo de su máximo histórico de US$ 225.

A cierre de esta edición, el market cap de SpaceX alcanza los US$ 1,78 billones, lejos de los US$ 2,65 billones que logró hace un mes cuando la empresa superó a Amazon, convirtiéndose en la quinta empresa más valiosa del mundo.

Ahora es la octava.

“Esta caída implica que los inversores que compraron acciones durante la salida a bolsa estarían registrando pérdidas. Aunque no es inusual que una empresa recién cotizada atraviese un periodo de volatilidad, especialmente en un contexto de mercado tenso, el retroceso está llevando a los inversores a replantearse la valoración de la compañía”, dijo nacio Mieres, head of research de XTB.

Según UBS, SpaceX podría recibir un impulso si su próximo lanzamiento de cohete, programado para este jueves, sale bien.

El analista Gavin Parsons escribió en una nota que reproduce CNBC que SpaceX ha hecho múltiples mejoras de hardware y software desde el último vuelo, y que este vuelo demostraría múltiples hitos nuevos que, a su juicio, serían positivos para la acción.

Según Parsons, esto respaldaría la proyección del banco de cuatro lanzamientos comerciales este año y 1.588 vuelos en 2031.