El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

Un reciente estudio, publicado en la revista científica The Lancet, entrega una herramienta poderosa en la lucha contra el Alzheimer: un examen de sangre que podría identificar a las personas con mayor riesgo de padecer esta enfermedad neurodegenerativa , muy común en los adultos mayores.

La base de la investigación parte con que la enfermedad de Alzheimer comienza a producir cambios en el cerebro muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas de pérdida de memoria.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios habían analizado esos cambios en personas mayores. Sin embargo, este equipo quiso responder una pregunta: ¿Es posible detectar señales tempranas de Alzheimer en personas de alrededor de 60 años, incluso antes de que tengan demencia?

Esto fue lo que descubrieron.

El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

Las señales del Alzheimer que comienzan años antes del diagnóstico

En el primer estudio, los investigadores utilizaron datos de miles de personas de aproximadamente 61 años en Estados Unidos, que fueron analizados desde que eran adultos jóvenes.

Les tomaron una muestra de sangre para buscar las proteínas relacionadas con el Alzheimer, que son la Beta-amiloide (que puede acumularse formando placas en el cerebro) y la Tau fosforilada (una forma alterada de otra proteína que también se acumula en el Alzheimer).

En paralelo, los participantes hicieron pruebas de distintas funciones cognitivas, como memoria verbal, velocidad para procesar información, función ejecutiva (planificar, organizar, resolver problemas), fluidez verbal y rendimiento cognitivo general.

¿Qué encontraron con los resultados?

Primero, quienes tenían esos biomarcadores presentes en su sangre rendían un poco peor en algunas pruebas, como la de velocidad para procesar información y función ejecutiva . Por ejemplo, podían tardar más en resolver tareas o tener un poco más de dificultad para planificar o cambiar de estrategia.

El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico Tendencias / La Tercera

Segundo, después de cinco años de seguimiento, quienes arrojaron biomarcadores de Alzheimer positivos en el examen de sangre, tenían una mayor probabilidad de experimentar un deterioro acelerado en la memoria verbal y la velocidad de procesamiento.

Con toda esta información, el estudio sugiere que algunas personas alrededor de los 60 años ya muestran en la sangre señales biológicas relacionadas con el Alzheimer, y esas señales se asocian con cambios cognitivos muy sutiles y con un deterioro algo más rápido durante los siguientes años .

Esto quiere decir que el examen de sangre que detecta esos biomarcadores podría ser una herramienta poderosa para prevenir la enfermedad, identificar a las personas con mayor riesgo e iniciar antes las estrategias para reducir los factores de riesgo.

De esta manera, se actúa antes, y no cuando la enfermedad ya está avanzada.

El desafío del examen de sangre que puede predecir el Alzheimer

Aunque los resultados son prometedores para la detección precoz, estos análisis todavía no deben interpretarse como un diagnóstico definitivo de la enfermedad, sino como una herramienta que podría ayudar a identificar a personas con mayor riesgo en el futuro .

Por ejemplo, si un examen de sangre sale positivo a los biomarcadores, no significa que la persona tiene definitivamente un diagnóstico de Alzheimer.

Simplemente se identificaron las señales biológicas en el cerebro, asociadas con la enfermedad.

“La detección temprana de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer mediante biomarcadores plasmáticos podría permitir la prevención e intervención oportunas en adultos de mediana edad, incluyendo la reducción del riesgo y las terapias farmacológicas”, escribieron los investigadores en el estudio.