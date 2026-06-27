El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

Un estudio publicado en Scientific Reports a principios de mayo concluyó que la agudeza mental no disminuye inevitablemente con la edad y que las habilidades cognitivas pueden mejorar en cualquier etapa de la vida .

La investigación fue liderada por científicos del Centro para la Salud Cerebral (CBH, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Texas y se basó en datos recopilados por el Proyecto de Salud Cerebral (BHP) de la misma institución.

El equipo se propuso documentar cómo se puede fortalecer y optimizar la salud cerebral a lo largo de la vida.

Para ello, siguió a 3.966 adultos de entre 19 y 94 años, a quienes se les pidió que dedicaran un espacio diario a breves actividades de entrenamiento. Entre cinco y 15 minutos, durante un periodo de tres años.

Los investigadores evaluaron la salud cerebral y el rendimiento de los participantes mediante el Índice de Salud Cerebral (BHI), una herramienta desarrollada por científicos del CBH.

Según afirma un comunicado de la Universidad de Texas, el BHI es altamente sensible a los cambios —tanto positivos como negativos— y se centra en tres factores clave: claridad, equilibrio emocional y conexión con las personas y el propósito.

La directora de investigación clínica del CBH y autora principal del reciente estudio, Lori Cook, explicó: “Reúne unas 20 métricas, incluyendo medidas de referencia validadas como el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh y el Cuestionario de Felicidad de Oxford, así como tareas diseñadas en el CBH para centrarse en habilidades de pensamiento más complejas”.

“Esta batería de evaluaciones proporciona información sobre la salud cerebral individual y su evolución a lo largo del tiempo. El progreso se mide comparando los resultados con las puntuaciones previas de los propios participantes”.

Cook, quien también es académica de la Facultad de Ciencias del Comportamiento y del Cerebro de la mencionada universidad, aseguró que “cada cerebro es tan único como una huella dactilar y tiene potencial de crecimiento” .

El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Cómo el cerebro puede seguir mejorando con el paso de los años, según el estudio

La directora general del CBH y autora principal del estudio, Sandra Bond Chapman, declaró: “Durante demasiado tiempo, nos hemos guiado por la idea obsoleta de que debemos esperar a que nuestro cerebro sufra algún daño antes de hacer algo por él”.

“Este estudio nos recuerda que nuestro cerebro no se define por la edad, sino por su potencial” .

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue que los participantes con el BHI más bajo mostraron las mayores mejoras .

Según Cook, “quienes parten del nivel más bajo parecen tener la mayor oportunidad de crecimiento y podrían presentar más preocupaciones preexistentes”.

“Por lo tanto, es posible que estén más motivados para invertir el tiempo necesario para ver un mayor potencial de crecimiento”.

Sin embargo, agregó, también observaron “un crecimiento significativo incluso en aquellos que ingresaron con un alto rendimiento” .

De acuerdo a los investigadores, el factor determinante más importante de la mejora fue el nivel de participación . El cambio positivo no dependió de factores demográficos como la edad, el género o el nivel educativo.

No obstante, reconoció Cook, la muestra fue limitada, ya que la mayoría de los participantes eran blancos, mujeres y tenían estudios universitarios.

“Tenemos margen de mejora en cuanto a la representación de diferentes grupos demográficos. Estamos trabajando arduamente para aumentar la representación, de modo que podamos tener aún más confianza en cómo esto se generaliza a la población en general, especialmente a las comunidades que suelen estar subrepresentadas en la investigación”.

Pese a lo anterior, los hallazgos del equipo sugieren que la salud cerebral puede cultivarse de forma proactiva a cualquier edad , afirmó Cook.

“La salud cerebral no es solo algo que nos esforzamos por mantener; podemos moldearla activamente con el tiempo. Investigaciones como la nuestra, que proporcionan una medida objetiva de la salud cerebral que las personas pueden monitorear a lo largo del tiempo, sin duda pueden aumentar la concienciación pública”.