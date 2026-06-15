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    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    La investigación se basó en los datos de una encuesta en la que participaron 50.363 personas de 58 países diferentes. Los autores vieron resultados generalmente consistentes en los distintos territorios, independiente del género y los grupos de edad.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio. Foto: referencial. swissmediavision

    Una investigación publicada a principios de junio en la revista científica Environment International concluyó que pasar tiempo en la naturaleza parece estar vinculado a mayores niveles de satisfacción con la vida, en parte, porque ayuda a desarrollar una imagen corporal propia más positiva.

    El estudio se basó en los datos de una encuesta en la que participaron 50.363 personas de 58 países diferentes.

    El sondeo incluía preguntas sobre la exposición cotidiana a la naturaleza, además de evaluar la conexión de los participantes con ella.

    Al analizar los resultados, los investigadores vieron que el contacto con la naturaleza se asociaba con una mayor aceptación del propio cuerpo a través de dos posibles vías: un aumento de la autocompasión y una mayor sensación de bienestar.

    El coautor del estudio y profesor de psicología en la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge, Viren Swami, declaró en una entrevista con el Washington Post: “Pasar más tiempo en la naturaleza beneficia la imagen corporal y, a su vez, promueve una mayor satisfacción con la vida. Esto no fue sorprendente”.

    Sin embargo, dijo, sí les sorprendió que los resultados fueron generalmente consistentes en los 58 países representados en la encuesta. También lo fueron independiente del género y los grupos de edad.

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien

    Swami afirmó que uno de los motivos que explican esta asociación es la llamada “calma cognitiva”. Se trata de la capacidad de la naturaleza para promover un estado mental más tranquilo, lo que a su vez puede acallar los pensamientos negativos o angustiantes.

    Junto con ello, los entornos naturales pueden desviar la atención de los estándares tradicionales de belleza impuestos en la sociedad, dijo Swami, en relación a los hallazgos del reciente estudio.

    El investigador denomina esto último como “amenazas a la imagen corporal”.

    La profesora asociada de psicología en la Universidad Concordia de Edmonton y directora del Laboratorio de Investigación sobre el Significado de la Naturaleza en la Vida, Holli-Anne Passmore, quien no participó en el nuevo estudio, también ha investigado los efectos de la naturaleza en el bienestar y la salud mental.

    En conversación con el citado periódico, afirmó: “Cuando estás en la naturaleza, no te juzgan. No le importa si tienes el pelo despeinado ni cuánto pesas”.

    Asimismo, dijo Passmore, los entornos naturales pueden ayudar a sentir una conexión con algo superior.

    “Tu perspectiva cambia. De repente te das cuenta de que estás conectado a este inmenso sistema de vida. Pero al mismo tiempo, te das cuenta de que tus problemas en realidad no son tan graves en este momento”.

    Múltiples investigaciones previas también han vinculado el pasar tiempo en entornos naturales con beneficios para la salud, tanto física como mental.

    Por ejemplo, una revisión publicada en 2021 en el Journal of Healthy Eating and Active Living concluyó que estar en la naturaleza —especialmente al realizar actividad física— se vincula con una mejor salud cardiovascular, una presión arterial más baja y una reducción de los factores de riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2.

    Los autores del reciente estudio subrayaron: “Si bien se necesitan replicaciones, proponemos que la materialidad de los entornos naturales ayuda a vincular las experiencias corporales con la producción y la experiencia del bienestar, un proceso que es en gran medida estable entre los diferentes grupos nacionales (representados en la encuesta)”.

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