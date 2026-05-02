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    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Aunque algunas personas podrían aparentar ser “ideales” en una primera instancia, ciertas señales podrían sugerir cómo son sus conductas y gestos habituales. La psicóloga experta en relaciones, Sabrina Romanoff, enumeró una serie de puntos clave para evitar vínculos tóxicos o dañinos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones. Foto: referencial.

    Cuando se está conociendo a una persona para potencialmente formar una relación de pareja, las primeras interacciones y acercamientos son esenciales para descifrar cómo podría desarrollarse ese posible vínculo.

    Si bien, algunas personas podrían aparentar ser “ideales” en una primera instancia, ciertas señales podrían sugerir cómo son sus conductas y gestos habituales.

    La psicóloga experta en relaciones, Sabrina Romanoff, comentó en una entrevista con CNBC que “casi cualquiera puede aparentar ser la pareja perfecta durante el primer mes de citas”.

    Sin embargo, agregó, alguien que “realmente vale la pena” seguirá demostrando su afecto e interés de forma constante, es decir, no solo durante el periodo en el que se están conociendo.

    En este sentido, enumeró una serie de señales de alerta que se deben tener en consideración al momento de salir con alguien, para así evitar potenciales relaciones tóxicas o dañinas.

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones. Foto: referencial.

    1. Es altamente inconsistente

    Romanoff explicó que una señal de alerta es cuando la persona es altamente inconsistente en cuanto a sus gestos y la atención que entrega.

    Por ejemplo, podrían pasar semanas en las que muestra demasiado interés, para luego llegar a otras en las que desaparece por completo o te ignora sin motivos aparentes, y así sucesivamente.

    Según la psicóloga, es usual que justifiquen su ausencia repentina diciendo que estaban “ocupados”. No obstante, dijo, incluso “las personas más ocupadas siempre encuentran tiempo para lo que les importa”.

    2. Hace grandes promesas desde un principio

    La especialista comentó que hacer grandes promesas vinculantes en las primeras citas, mientras apenas se están conociendo, es una manera de crear “falsas expectativas de futuro”.

    Lo anterior puede verse reflejado en acciones como empezar a planear por su propia cuenta unas vacaciones juntos o reiterar lo mucho que podrías gustarle a su familia como su pareja, por mencionar algunos ejemplos.

    Al hacer eso, dijo Romanoff, “generan una falsa sensación de conexión e intimidad”, la cual suele tener el objetivo de hacerte sentir que están más involucrados de lo que realmente están.

    Subrayó que ninguna persona debería hacerte sentir que, por esa falsa sensación de conexión, se le debe algo al final de una cita, lo que puede incluir desde aceptar una invitación hasta tener intimidad física, por mencionar algunos ejemplos.

    3. Le atribuye toda la culpa a sus antiguas parejas

    La psicóloga aseguró que, al describir a su expareja como “una persona loca, tóxica o completamente insegura”, el individuo en cuestión “demuestra falta de reflexión, responsabilidad y reconocimiento de su papel en la dinámica”.

    La señal de alerta se intensifica si describen a todas sus exparejas de forma similar, advirtió Romanoff.

    En su lugar, dijo, lo esperable es que la persona sea capaz de admitir que hubo problemas en sus relaciones pasadas y que asuma la responsabilidad correspondiente por sus acciones.

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones. Foto: referencial.

    4. Es irrespetuoso y se justifica diciendo que solo es “honesto”

    La experta comentó que si la persona te hace sentir humillado, se burla de ti, te menosprecia o ignora tus límites, es una señal de alerta clave.

    También lo es si, al manifestar tu descontento, no asume su responsabilidad y se limita a responder con frases como “eres demasiado sensible” o “solo soy honesto”.

    Ese tipo de actitudes sugieren que la persona no tomará en serio tus deseos, necesidades y límites. Más bien, esperará que tú te adaptes a los suyos, advirtió Romanoff.

    5. Te hace sentir que estás en una audición para conseguir su atención

    De acuerdo a la especialista, la persona con la que sales debería hacerte sentir seguro y cómodo, no que tienes que estar actuando constantemente en base a sus intereses.

    Explicó que esto último se puede ver en actitudes como estar permanentemente en el teléfono mientras hablan o hacerte esperar sin aparentes motivos para darte una respuesta.

    Romanoff advirtió en la entrevista con el citado medio que, a largo plazo, este tipo de dinámicas “suelen provocar una sensación de vacío absoluto, como si estuvieras deshaciéndote de todo lo que te hace feliz”.

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