Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África. Foto: archivo.

Esta semana se reportó que el cazador estadounidense Ernie Dosio, de 75 años, falleció el pasado 17 de abril, luego de ser atacado por un elefante mientras se encontraba con su grupo de caza en los bosques de Gabón, en África Central.

Un representante del Sacramento Safari Club, grupo del cual era miembro, y un antiguo compañero de Dosio en esta actividad, confirmaron su deceso al New York Times.

Relataron que el ataque ocurrió después de que Dosio y su grupo de caza se encontraran con una pequeña manada de estos animales.

El jefe de operaciones de caza de Wagonhound Outfitters en Wyoming (Estados Unidos) y amigo cercano de Dosio, Dax McCarty, declaró que estaban rastreando duikers de lomo amarillo —una especie de antílope que habita en los bosques— cuando se encontraron con elefantes que cuidaban a sus crías .

De acuerdo a su relato, el grupo de cazadores se alejó de los elefantes. Sin embargo, dijo, estos se acercaron progresivamente para ahuyentarlos.

Según McCarty, quien no estuvo presente durante el ataque, uno alcanzó a agredir a uno de los compañeros de Dosio, lo que le generó lesiones de gravedad.

Frente a esta situación, otro cazador intentó poner al hombre de 75 años detrás de un árbol, con el objetivo de protegerlo. No obstante, otro de los elefantes alcanzó a atacarlo con su colmillo , lo que le generó una herida mortal.

Los restos de Dosio quedaron en Gabón a la espera de ser repatriados a Estados Unidos, afirmó McCarty.

Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África. Foto: archivo.

Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África Central

Dosio residía en Lodi, California, y era propietario de Pacific AgriLands. Se trata de una empresa de gestión agrícola que trabaja con viñedos y que tiene sede en Modesto.

Era conocido por participar en instancias de caza mayor, tanto en Estados Unidos como en otros países . Fotografías sugieren que cazó leones y alces, entre otros animales.

Desde el Sacramento Safari Club afirmaron al Times que había contratado a Collect Africa, una empresa con sede en Florida, para organizar su viaje de caza a Gabón.

El citado periódico consultó a un representante de Pacific AgriLands sobre el fallecimiento del cazador, pero este se negó a hacer declaraciones. Sus hijos, Jeff y Shane Dosio, no respondieron a sus solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo un representante de Collect Africa.

McCarty relató que Ernie Dosio era cliente habitual de Wagonhound desde hace más de una década y que ambos solían cazar juntos alces, ciervos y aves .

Describió al fallecido cazador como un “hombre modesto que trabajó incansablemente para ganarse lo que tenía”.

También dijo que su casa estaba llena de animales exóticos disecados y que era consciente de los peligros de la caza mayor.

“Conocía los riesgos”, dijo McCarty. “Se fue haciendo algo que le apasionaba”.