Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

Un nuevo estudio sugiere que no solo importa cuánto peso se gana a lo largo de la vida, sino también cuándo ocurre ese aumento.

Según ScienceAlert, la investigación apunta a que la adultez temprana sería una etapa especialmente crítica, con implicancias directas en el riesgo de muerte prematura .

El trabajo, publicado en la revista eClinicalMedicine, fue liderado por un equipo de la Universidad de Lund, en Suecia, que analizó datos de más de 600.000 personas.

A diferencia de otros estudios que se basan en una medición puntual, este seguimiento consideró registros de peso entre los 17 y los 60 años, permitiendo observar la evolución del índice de masa corporal (IMC) en el tiempo.

Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

¿Qué dicen los resultados del estudio?

Quienes desarrollaron obesidad por primera vez entre los 17 y los 29 años tuvieron cerca de un 70% más de probabilidades de morir durante el período de seguimiento , en comparación con quienes no presentaban obesidad a los 60 años.

Aunque el estudio no establece una relación causal directa, sí evidencia una asociación consistente entre el aumento de peso temprano y una mayor mortalidad.

“El hallazgo más consistente es que el aumento de peso a una edad temprana está relacionado con un mayor riesgo de muerte prematura en la edad adulta ”, afirmó la epidemióloga Tanja Stocks, una de las autoras del estudio.

¿Por qué se da esto?

Entre las posibles explicaciones, los investigadores apuntan a que las personas que suben de peso en etapas tempranas pasan más años expuestas a los efectos del sobrepeso .

Esto implica un mayor estrés biológico sostenido en el tiempo, que puede derivar en desgaste del organismo y en un mayor riesgo de enfermedades.

De hecho, las enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares, fueron las que más se asociaron con este fenómeno.

También se observaron vínculos con la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, aunque en estos últimos casos los resultados fueron más variables.

“El aumento de la mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares asociado con el aumento de peso temprano sugiere que la duración de la obesidad, más que el aumento de peso en la edad adulta tardía, puede ser el factor clave ”, señalaron los autores en el estudio, publicado en la revista

Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

Pese a la magnitud de la muestra, los autores reconocen limitaciones. El estudio no consideró variables como la dieta o el nivel de actividad física, que también son determinantes clave en la salud.

Aun así, destacan que los hallazgos son relevantes para la salud pública.

En términos concretos, si 10 de cada 1.000 personas sin obesidad temprana fallecieron durante el seguimiento, la cifra subió a 17 por cada 1.000 entre quienes desarrollaron obesidad en la adultez joven.

Más allá de los números, los investigadores llaman a enfocarse en el patrón general: prevenir la obesidad desde etapas tempranas podría ser clave para reducir riesgos a largo plazo.