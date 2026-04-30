En qué regiones de Chile habrá lluvia este fin de semana, según el pronóstico

Un nuevo sistema frontal ingresará a la zona central y centro-sur de Chile y dejará lluvias durante este fin de semana largo en algunas regiones, de acuerdo al pronóstico. Así comenzará el mes de mayo para muchos chilenos, mientras la temporada de otoño continúa desarrollándose.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), son al menos cinco regiones las que registrarán precipitaciones desde el viernes 1 de mayo hasta el domingo 3.

Además, algunos sectores tendrán fuerte viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Estas son las regiones que tendrán precipitaciones en este próximo fin de semana XL.

En qué regiones de Chile habrá lluvia este fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

Las regiones de Chile que tendrán lluvia este fin de semana

Este viernes 1 de mayo es feriado. Por tanto, millones de chilenos tendrán un fin de semana más largo de lo habitual para poder descansar. Y, al menos en cinco regiones del centro-sur y centro del país, la lluvia será una excusa para hacer panoramas al interior.

Estas son las regiones que registrarán precipitaciones desde el viernes, según Meteochile .

Región de Magallanes: Puerto Williams será el único sector con chubascos de aguanieve débiles desde el viernes 1 hasta el sábado 2. En el resto de la región, se espera solo viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, y algo de chubascos débiles el domingo 3 por la noche.

Región de Aysén: casi toda la región tendrá el cielo cubierto y chubascos el día viernes. El sábado habría una pequeña pausa, pero la lluvia volvería el domingo.

Región de Los Lagos: al igual que Aysén, habrá lluvia el viernes en gran parte de la región. El sábado se mantendrán los cielos nublados sin precipitaciones, y el domingo por la madrugada comenzaría a precipitar con algo más de intensidad.

En qué regiones de Chile habrá lluvia este fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

Región de Los Ríos: similar será el escenario en la región. Chubascos débiles el viernes 1, especialmente por la mañana. El sábado será frío, nublado, pero sin lluvia, y el domingo vuelven con fuerza las precipitaciones.

Región de La Araucanía: solo Villarrica/Pucón y Puerto Saavedra tendrán lluvia débil en la madrugada y mañana del viernes. El sábado se espera nubosidad parcial, y las precipitaciones volverían el domingo durante la tarde y noche para estas localidades y el resto de la región.

Los datos de la DMC no muestran probabilidad de lluvia para Biobío, Maule, Ñuble, Valparaíso ni la Región Metropolitana.