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    Turquía pide “una postura unificada” internacional ante Israel tras el abordaje de parte de la flotilla

    Desde el gobierno de Turquía sostuvieron que al abordar la Global Sumud Flotilla, "Israel también ha violado los principios humanitarios y el Derecho Internacional”.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Turquía ha reclamado este jueves a la comunidad internacional “una postura unificada” frente a la “piratería” de Israel, después de la interceptación en aguas internacionales en el mar Mediterráneo de parte de la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

    “Instamos a la comunidad internacional a adoptar una postura unificada contra este acto ilegal de Israel”, ha dicho el Ministerio de Exteriores turco, que ha reseñado que “el ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Global Sumud Flotilla, organizada para llevar ayuda humanitaria a Gaza, constituye un acto de piratería”.

    “Al atacar a la Global Sumud Flotilla, cuya misión es llamar la atención sobre la catástrofe humanitaria a la que hace frente el inocente pueblo de Gaza, Israel también ha violado los principios humanitarios y el Derecho Internacional”, ha subrayado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

    Así, ha sostenido que “este acto de agresión representa además una violación del principio de libertad de navegación en alta mar”, al tiempo que ha confirmado que Ankara “está adoptando todas las medidas necesarias” para garantizar el bienestar de los ciudadanos turcos y activistas de otras nacionalidades a bordo de la flotilla.

    El Gobierno israelí ha confirmado por ahora la detención de alrededor de 175 activistas --entre ellos una treintena de españoles, según la Global Sumud Flotilla-- tras la interceptación de más de dos decenas de embarcaciones en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

    La propia flotilla ha afirmado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo han “inutilizado sus motores” y dejado a sus tripulaciones atrapadas “ante la proximidad de una tormenta masiva”, lo que ha descrito como “una trampa mortal”.

    La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque ‘Madleen’, igualmente interceptado por tropas israelíes.

    Más sobre:TurquíaIsraelGlobal Sumud Flotilla

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