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    Hamas tilda de “piratería” el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo

    La propia flotilla ha afirmado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo han “inutilizado sus motores” y dejado a sus tripulaciones atrapadas.

    Por 
    Europa Press
    Imagen Archivo.

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha tildado este jueves de “piratería” el abordaje de decenas de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales por parte de la Armada de Israel y ha subrayado que estos actos “son una prueba más de la brutalidad de la ocupación”.

    “La incautación de los barcos de la Flotilla de la Libertad por parte de la Armada israelí constituye piratería y una violación del Derecho Internacional”, ha señalado Osama Hamdan, un alto cargo del brazo político del grupo islamista palestino.

    Asimismo, ha insistido en que “el ataque contra los activistas humanitarios de la flotilla es una prueba más de la brutalidad de la ocupación”, tal y como ha recogido el diario palestino ‘Filastin’.

    El Gobierno israelí ha confirmado por ahora la detención de alrededor de 175 activistas tras la interceptación de más de dos decenas de embarcaciones en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

    La propia flotilla ha afirmado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo han “inutilizado sus motores” y dejado a sus tripulaciones atrapadas “ante la proximidad de una tormenta masiva”, lo que ha descrito como “una trampa mortal”.

    La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque ‘Madleen’, igualmente interceptado por tropas israelíes.

    Más sobre:HamasIsraelGlobal Sumud FlotillaGaza

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