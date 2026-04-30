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    “Un hito difícil de igualar”: la prensa internacional reacciona a los tres penales atajados por Sebastián Pérez ante Gremio

    El portero de Palestino contuvo todos los lanzamientos de Carlos Vinícius en el duelo que acabó igualado sin goles.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Palestino recibió este miércoles a Gremio por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La gran figura del encuentro fue Sebastián Pérez.

    El Zanahoria acabó conteniendo los tres lanzamientos penales de Carlos Vinícius, después de que el guardameta se adelantara en las dos primeras definiciones.

    Esta situación generó diversas reacciones en la prensa internacional. En Brasil, UOL, destacó que “Gremio empató 0-0 con Palestino de Chile en un partido marcado por una jugada extraña —y muy desafortunada— de Carlos Vinícius. El delantero falló tres penaltis en la misma jugada y, además, le anularon un gol de forma controvertida durante el encuentro en Santiago”.

    “¡Tres penaltis fallados! En el primer intento, el jugador del Gremio estrelló el balón contra el poste tras un desvío de Sebastián Pérez, pero el árbitro ordenó repetir el penalti porque el portero se había adelantado. En el segundo intento, se repitió la misma historia. En la tercera oportunidad, a los 17 minutos, Pérez volvió a atajar el balón, y esta vez sí que lo hizo, sin faltar a la regla de la línea”, explicaron.

    Lance, a su vez, compartió que “el delantero Carlos Vinícus tuvo la oportunidad de abrir el marcador en Palestino vs Gremio (...) En los dos primeros penaltis, el portero Sebastián Pérez evitó que Tricolor anotara. Sin embargo, el portero se adelantó a la línea de gol. La acción fue detectada por el VAR y el árbitro Guillermo Guerrero, de Ecuador, ordenó repetir los penaltis”.

    En el tercer intento, el delantero Carlos Vinícius resbaló justo antes de disparar, perdiendo precisión. El remate fue débil y directo al portero. Sebastián logró estirar las piernas y realizar otra parada. Esta vez, el portero no cometió falta”, añadieron.

    En Argentina, Infobae destacó que “el arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana”.

    Agregaron que “Sebastián Pérez, conocido como ‘Zanahoria’, protagonizó en el partido entre Palestino y Gremio de Porto Alegre por la Sudamericana 2026 uno de los episodios más extraordinarios en la historia reciente del fútbol sudamericano: atajó tres penales consecutivos en el lapso de solo cinco minutos, una secuencia jamás vista en el torneo y que transformó la noche en el Estadio Municipal de La Cisterna en un hito difícil de igualar”.

    “A los 10 minutos del primer tiempo, el árbitro sancionó penal a favor de Gremio. El encargado de ejecutar, Carlos Vinicius, se encontró con el primer rechazo de Pérez, pero la intervención del VAR determinó un adelantamiento del arquero chileno, por lo que se repitió la acción. En el segundo disparo, nuevamente ejecutado por Vinicius, ‘Zanahoria’ adivinó la intención y, con la ayuda del poste, atajó por segunda vez. Otra vez el VAR, en combinación con el cuerpo arbitral, sancionó adelantamiento y ordenó un tercer intento”, continuaron.

    “La presión recayó sobre el delantero brasileño, que erró el remate en la tercera oportunidad: resbaló y envió la pelota al cuerpo del arquero, que contuvo sin esfuerzo. El estadio quedó sumergido en incredulidad ante una triple intervención en cinco minutos (11 al 16), una situación particular en Sudamericana y muy pocas veces vista a nivel mundial”, remarcaron.

    Y en Uruguay, Montevideo Portal narró que “el encuentro entre chilenos y brasileños se viralizó en redes sociales, pero lógicamente no fue por la igualdad sin goles, sino porque Carlos Vinícius erró tres penales seguidos, o mejor dicho, Sebastián Pérez atajó tres seguidos”.

    “El delantero brasileño tuvo la oportunidad de poner en ventaja a su equipo a los 17 minutos, pero Pérez le contuvo el remate. Se constató que se adelantó y se repitió. Nuevamente lo atajó, pero de vuelta estaba pasos adelante”, prosiguieron.

    Hasta que la tercera fue la vencida: Carlos Vinícius volvió a hacerse cargo y el golero trasandino otra vez lo atajó. Por si fuera poco, al ariete la anularon un gol a los 81′”, consignaron.

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