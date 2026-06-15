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    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi aseguró que el memorando de entendimiento está finalizado e incluye el alto el fuego en Líbano y la finalización del bloqueo naval de Estados Unidos a su país.

    Por 
    Lya Rosen
    El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. Foto: Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs

    El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó este domingo el acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel y la República Islámica, asegurando que el memorando está finalizado y que entrará en vigor el próximo viernes.

    “El texto del memorando de entendimiento ya está finalizado y la firma oficial del Memorando de Entendimiento de Islamabad tendrá lugar en Suiza el viernes”, declaró Gharibabadi en conversación con la televisión estatal iraní, para luego detallar que “nuestros compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”.

    En la entrevista, el también encargado de Asuntos Jurídicos e Internacionales iraníes aseguró que el acuerdo incluye un alto el fuego en el conflicto del Líbano entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá, y el bloqueo naval estadounidense, como consignó CNN.

    “Dos medidas entrarán en vigor de inmediato a partir de esta madrugada, hora local”, explicó, para después detallar: “1. El cese definitivo e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. 2. El levantamiento y la finalización del bloqueo naval que Estados Unidos impuso contra la República Islámica de Irán”.

    En sus declaraciones, como informó The Times of Israel, Gharibabadi añadió que las negociaciones para un acuerdo final se llevarán a cabo durante un período de 60 días y agregó que Teherán tomará sus propias medidas en caso de “incumplimientos por parte de la otra parte”.

    “Cuando comiencen las negociaciones en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final, si finalmente se logra dicho acuerdo, la cuestión clave para nosotros será, naturalmente, la implementación de sus disposiciones”, apuntó.

    Para luego argumentar que el memorando de entendimiento “no era únicamente producto de los esfuerzos diplomáticos”, sino también de lo que describió como los “logros militares” de Irán.

    Declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

    Poco después, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el máximo órgano de seguridad y defensa del país, también confirmó el acuerdo en una declaración oficial donde reafirmaron la superioridad de su país ante Estados Unidos, al que calificaron de “el enemigo sionista estadounidense”.

    “Después de un difícil e intenso período de negociaciones que duró varios meses y sobre la base de la resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, finalizó el texto del Memorando de Entendimiento sobre las Negociaciones para el Fin de la Guerra (Negociaciones de Islamabad) entre Irán y los Estados Unidos en la noche del 14 de junio”, apuntó en su comunicado.

    En este también que, sobre la base de los acuerdos alcanzados, “la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, terminarán de inmediato y permanentemente a partir de esta noche, y además, el bloqueo naval contra Irán terminará de inmediato y por completo”.

    Para finalizar asegurando que “las negociaciones para un acuerdo final se pospondrán hasta que la otra parte cumpla con sus obligaciones en conformidad con el Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán” y agradecer los esfuerzos de la República Islámica de Pakistán y del Gobierno de Qatar.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránViceministro de Relaciones ExterioresKazem GharibabadiAcuerdoEstados UnidosSuizaLíbanoBloqueoConsejo Supremo de Seguridad NacionalMundo

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