Pérez Mackenna aborda críticas de ministros Campos y Barros a EE.UU. por los aranceles y advierte: “Cancillería es la que negocia en esto”

La decisión de Estados Unidos de castigar a Chile (y otras economías del mundo) con aranceles de 12,5% bajo el argumento del envío de mercancías producidas con trabajo forzoso, ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Prueba de ellos han sido los intercambios de declaraciones de autoridades de gobierno con la representación diplomática estadounidense.

“Lo que se ha hecho en relación con Chile, es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito y principios universales del comercio internacional”, sostuvo el ministro de Agricultura Jaime Campos.

“Un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”, afirmó por su parte, Fernando Barros.

Las críticas encontraron una dura por parte de embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien en declaraciones que entregó a la radio Bío-Bío, sostuvo que la relación entre ambos países era “mucho más profunda” que el tema arancelario.

El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Si dos ministros que no son parte de la negociación quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos“, sostuvo Judd.

En ese contexto, el canciller Francisco Pérez Mackenna intentó poner paños fríos a la controversia y aunque evitó entrar en cualquier crítica a las declaraciones de los ministros, advirtió que las negociaciones con Estados Unidos las lleva su ministerio.

“ Aquí lo importante es entender que la Cancillería es la que negocia en esto ”, sostuvo el canciller en conversación con T13Radio.

Pérez Mackenna evitó decir si Barros cometió un error en sus declaraciones, pero intentó bajar la polémica, destacando que el titular de Defensa también dijo que se trata de un tema que está manejando Cancillería. “Por lo tanto, yo me quedo con eso”, afirmó.

El canciller fue más enfático en defender el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con el gigante del norte, afirmando que el acuerdo está plenamente vigente.

“Y por eso es que partimos de cero. Estas sobretasas se aplican sobre un arancel de cero. El Tratado Libre de Comercio tiene muchas otras cosas, no solo esto. Entonces, es un tratado que está plenamente vigente y eso es lo que importa. Nos vamos a sentar a negociar, vamos a conseguir lo mejor que lo mejor podamos”, sostuvo.

El jefe de la diplomacia del país tampoco quiso entrar en conflicto con los dichos del embajador Judd y recordó que también dijo que había espacio para lograr un acuerdo con Chile, " y yo me quedo con eso".