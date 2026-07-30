SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Será una prueba de carácter”: en Argentina abordan la presión con la que Boca Juniors llega a enfrentar a O’Higgins

    Este jueves, a partir de las 20.30 horas, los Celestes se enfrentarán al cuadro transandino por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida se impusieron los xeneizes por 1-0.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Este jueves O’Higgins se medirá contra Boca Juniors por el partido de revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, buscando un cupo en los octavos de final de la competencia.

    El elenco argentino comienza con una mínima ventaja, después de que en la ida se impusieran por 1-0. Pero más allá del paso a la siguiente ronda, en Argentina dan cuenta de la presión con la que llegan los xeneizes a este encuentro.

    Más que una clasificación a los octavos de final, pondrá en juego la posibilidad de continuar con un clima armonioso y sin turbulencias”, señala Olé.

    El medio indica que, si bien el proceso del técnico Rodolfo Arruabarrena comenzó de buena manera con un triunfo contra Sarmiento por la Copa Argentina y la victoria sobre los celestes, la última goleada recibida por 3-0 contra Deportivo Riestra volvió a encender las alarmas.

    La preocupación del Vasco pasó a ser cómo levantar rápidamente a sus jugadores y la del Mundo Boca, que no vuelvan los fantasmas de los fracasos internacionales de los últimos años”, apuntan.

    Por lo anterior, remarcan que el duelo de este jueves “Ya no será solamente un encuentro para defender una ventaja mínima. Será una prueba de carácter para un plantel que necesita demostrar que el papelón frente a Riestra fue un accidente y no el regreso de los problemas que parecían haber quedado atrás”.

    El lado positivo para Boca Juniors es que vuelve a contar con Leandro Paredes como opción en el mediocampo después de que el propio técnico le diera días de descanso para que recuperara energías. Cabe recordar que el jugador se unió al plantel justo después de la final del Mundial.

    “Lo que está en juego va mucho más allá de un pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Una clasificación significaría recuperar confianza, validar el trabajo realizado en estas primeras semanas y darle aire a un ciclo que necesita tiempo para consolidarse. Sería, además, la posibilidad de dejar rápidamente atrás el duro tropiezo frente a Riestra y demostrar que aquella actuación fue una excepción”, señalan sobre la importancia del duelo.

    Además, sobre O’Higgins, remarcan que se trata de “un rival peligroso (...) que sabe que la serie sigue abierta, que considera que el resultado en la Bombonera fue mentiroso y merecían mucho más”.

    La confianza de Lucas Bovaglio

    En la antesala de este encuentro, el técnico Lucas Bovaglio comentó que “El grupo está bien, hay una linda energía a la hora de entrenar. Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, puede llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico. Hoy recién pudimos trabajar como nos gusta ante todo lo ocurrido con las lluvias”, manifestó el transandino, en rueda de prensa.

    Sobre la clave para intentar remontar el marcador, Bovaglio sostuvo: “No hay que hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival. Hemos ensayado penales. Si logramos la diferencia necesaria, mejor, pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo y veremos si nos alcanza para llegar a otra fase. Vamos a ir a buscar el partido, tratar de ser protagonismo, incomodar a Boca, presionarlos. No es un partido para salir a ver qué pasa, tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria”.

    “Tenemos que repetir la postura, jugar de igual a igual, darle valor a la pelota cuando la tenemos. Me gustaría que no ocurra lo del minuto fatídico en el gol de Boca, fuimos retrocediendo cuando perdimos la pelota y no le dimos batalla al jugador que no debemos dejar pensar, que es (Leandro) Paredes”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolO'HigginsBoca JuniorsCopa Sudamericana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Lo más leído

    1.
    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    2.
    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    3.
    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    4.
    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    5.
    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    6.
    Misterio Vozinha: el inesperado retraso de la llegada del arquero estrella del Mundial que inquieta a Colo Colo

    Misterio Vozinha: el inesperado retraso de la llegada del arquero estrella del Mundial que inquieta a Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados
    Chile

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Tras viralización de video: MOP investiga supuesto acto sexual de pareja en dependencias de la cartera en Biobío

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028
    Negocios

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington

    Un amistoso más en Norteamérica: la Roja enfrentará a México en octubre

    Concacaf se suma a la UEFA y rechaza el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial: “Una profunda preocupación”

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.
    Mundo

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo