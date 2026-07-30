“Será una prueba de carácter”: en Argentina abordan la presión con la que Boca Juniors llega a enfrentar a O’Higgins

Este jueves O’Higgins se medirá contra Boca Juniors por el partido de revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, buscando un cupo en los octavos de final de la competencia.

El elenco argentino comienza con una mínima ventaja, después de que en la ida se impusieran por 1-0. Pero más allá del paso a la siguiente ronda, en Argentina dan cuenta de la presión con la que llegan los xeneizes a este encuentro.

“Más que una clasificación a los octavos de final, pondrá en juego la posibilidad de continuar con un clima armonioso y sin turbulencias”, señala Olé.

El medio indica que, si bien el proceso del técnico Rodolfo Arruabarrena comenzó de buena manera con un triunfo contra Sarmiento por la Copa Argentina y la victoria sobre los celestes, la última goleada recibida por 3-0 contra Deportivo Riestra volvió a encender las alarmas.

“La preocupación del Vasco pasó a ser cómo levantar rápidamente a sus jugadores y la del Mundo Boca, que no vuelvan los fantasmas de los fracasos internacionales de los últimos años”, apuntan.

Por lo anterior, remarcan que el duelo de este jueves “Ya no será solamente un encuentro para defender una ventaja mínima. Será una prueba de carácter para un plantel que necesita demostrar que el papelón frente a Riestra fue un accidente y no el regreso de los problemas que parecían haber quedado atrás”.

El lado positivo para Boca Juniors es que vuelve a contar con Leandro Paredes como opción en el mediocampo después de que el propio técnico le diera días de descanso para que recuperara energías. Cabe recordar que el jugador se unió al plantel justo después de la final del Mundial.

“Lo que está en juego va mucho más allá de un pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Una clasificación significaría recuperar confianza, validar el trabajo realizado en estas primeras semanas y darle aire a un ciclo que necesita tiempo para consolidarse. Sería, además, la posibilidad de dejar rápidamente atrás el duro tropiezo frente a Riestra y demostrar que aquella actuación fue una excepción”, señalan sobre la importancia del duelo.

Además, sobre O’Higgins, remarcan que se trata de “un rival peligroso (...) que sabe que la serie sigue abierta, que considera que el resultado en la Bombonera fue mentiroso y merecían mucho más”.

La confianza de Lucas Bovaglio

En la antesala de este encuentro, el técnico Lucas Bovaglio comentó que “El grupo está bien, hay una linda energía a la hora de entrenar. Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, puede llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico. Hoy recién pudimos trabajar como nos gusta ante todo lo ocurrido con las lluvias”, manifestó el transandino, en rueda de prensa.

Sobre la clave para intentar remontar el marcador, Bovaglio sostuvo: “No hay que hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival. Hemos ensayado penales. Si logramos la diferencia necesaria, mejor, pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo y veremos si nos alcanza para llegar a otra fase. Vamos a ir a buscar el partido, tratar de ser protagonismo, incomodar a Boca, presionarlos. No es un partido para salir a ver qué pasa, tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria”.

“Tenemos que repetir la postura, jugar de igual a igual, darle valor a la pelota cuando la tenemos. Me gustaría que no ocurra lo del minuto fatídico en el gol de Boca, fuimos retrocediendo cuando perdimos la pelota y no le dimos batalla al jugador que no debemos dejar pensar, que es (Leandro) Paredes”, añadió.