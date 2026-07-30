Presidenta de Chile Renace dice que “erradamente” se vinculó el proyecto Escucha su Corazón con la comisión

Continúa la controversia en torno al proyecto Escucha su corazón, iniciativa presentada por un grupo de diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario (PNL) que propone que cuando una mujer solicite hacer uso de las tres causales, el médico le informe que está obligado a mostrar el sonido de la actividad cardíaca del embrión o feto.

La norma indica que, si bien la mujer gestante puede declinar “libremente” el ofrecimiento, de hacerlo el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo, si se verifica la actividad cardíaca.

La presentación del proyecto se da en medio de la crisis de natalidad que sufre el país, esto considerando que en mayo pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló una caída de un 46,9% de nacimientos en Chile en los últimos 32 años.

Precisamente a raíz de esa preocupación el Presidente José Antonio Kast anunció en su Cuenta Pública la creación del Plan Chile Renace, una iniciativa destinada a enfrentar la baja natalidad que atraviesa el país.

La instancia compuesta por 16 comisionados está presidida por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon, quien en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, criticó el proyecto Escucha su Corazón y aseguró que se vinculó erradamente con la comisión.

“La opinión que te voy a dar hoy día te la voy a dar como María José Naudon, no te la voy a dar como presidenta de la Comisión, porque además no quiero arrogarme la vocería de un tema tan sensible de nadie que esté dentro de la comisión”, advirtió la académica.

En ese sentido, señaló que “e n el caso de los latidos del corazón, erradamente se vincularon con la Comisión de Natalidad. El aborto es un tema que está fuera de la comisión de Natalidad, no entra dentro de nuestra área de análisis”, sostuvo.

En ese marco, subrayó que para ella el proyecto tiene un “doble problema”. “Primero se sitúa en la línea de estar contra el aborto o estar a favor del aborto. Yo estoy en contra del aborto y en contra del proyecto de latidos del corazón" .

“A mí me parece que la discusión sobre el aborto es legítima, es una discusión que se puede dar, que tiene argumentos de fondo donde no tenemos por qué estar de acuerdo, pero es una discusión democrática y por lo tanto me parece que es un error entender como retroceso civilizatorio o como antidemocrático a las personas que estamos en contra del aborto”, indicó.

A eso agregó: “sobre el proyecto de latidos del corazón estoy absolutamente en contra, por tres razones fundamentales”.

En su primer argumento, la profesional expuso que se trata de un proyecto “que entiende que para lograr un objetivo, a lo mejor legítimo, se pueden usar todos los medios y yo no creo que eso sea así. Hemos trabajado mucho en nuestra sociedad para entender cuáles son los medios adecuados o no”.

Como segundo punto, señaló que “en una democracia las leyes se cumplen de buena fe y aquí hay una pantomima de elección cuando realmente no lo es”. “Si yo digo que no los quiero oír (latidos del corazón), entonces la prestación que está garantizada por ley no se entrega , eso no es una elección y la autonomía supone poder rechazar también aquella información que se te da”.

En tercer lugar, Naudon criticó los aspectos en torno a la información. “Es decir, cuánto aporta o cuánto no una acción como esta. Entonces creo que la discusión sobre la legitimidad o no del aborto se puede dar, pero se debe dar en sede legal, en las condiciones que el ordenamiento jurídico ha establecido y ahí entonces por supuesto podemos conversar, pero estos atajos, no me parece que correspondan”.

Respecto al desarrollo de la comisión, la presidenta aseguró que se está trabajando con académicos que tienen distintas visiones sobre la crisis de la natalidad.

“Esta es una comisión que es transversal políticamente, también podríamos decir que en términos valóricos. No me gusta la división liberales-conservadores, pero tenemos una transversalidad también en ese eje. En la agenda valórica tenemos también distancia y tenemos sobre todo una transversalidad disciplinar, es decir, cómo desde las distintas disciplinas, que hay sociólogos, abogados, economistas, que se acercan a estos problemas", sostuvo.

Sobre los motivos que explicarían la baja natalidad, la académica explicó que “la conclusión quizás más transversal, es que no existe una bala de plata ni una respuesta para esta pregunta. Esto es una acumulación de factores, que incluye desde factores económicos a factores culturales”.

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