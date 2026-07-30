“Un crimen terrible”: joven de 23 años intenta defender a su familia de asalto con un bate y muere baleado en Huechuraba

Un joven de 23 años fue baleado la madrugada de este jueves en Huechuraba al intentar defender a su familia de un robo.

Personal del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) desarrolla diligencias para individualizar y ubicar a los responsables.

El ataque fue perpetrado por un grupo de al menos cuatro sujetos.

La banda se desplazaba en distintos vehículos y a eso de las 4.20 horas llegó hasta la intersección de los pasajes Chipana con Lequena buscando un inmueble para robar.

Cuando irrumpieron en el hogar de la víctima, el joven intentó oponerse y le dispararon.

Luego de darle muerte y sustraer dinero y especies, huyeron del lugar.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, entregó a la prensa en el lugar de los hechos los primeros antecedentes de lo ocurrido.

“Se bajan alrededor de seis tipos, saltan la reja perimetral, posteriormente fuerzan con algún tipo de herramienta la puerta principal del inmueble, ingresan al interior del domicilio armados con pistola. En el domicilio habitaba la madre y sus dos hijos. El hijo mayor, de 23 años, intenta repeler a los asaltantes con un bate, un bate de madera, y uno de los imputados, de las personas que entran, le dispara con un arma de fuego, lo que lamentablemente termina causándole la muerte”, detalló el persecutor.

Olivari explicó que estos sujetos “en todo momento preguntaban por el dinero”.

La banda logró escapar con cerca de un millón de pesos en efectivo, joyas y teléfonos celulares.

“Estaríamos hablando de un delito de robo con homicidio, es uno de los delitos que tiene una pena más alta en Chile, y estamos trabajando con personal de Carabineros. En estos momentos los peritos de Labocar están periciando el sitio del suceso, el domicilio, el cuerpo del joven fallecido, recabando la evidencia balística, mientras que el departamento OS-9, con su sección de muertes violentas, también está realizando diligencias, viendo videos, cámaras, haciendo el seguimiento, obviamente entrevistándose con las víctimas, todo lo que nos permita, ojalá, poder identificar a este grupo y detenerlos dentro de, ojalá, un tiempo inmediato, ya que estamos hablando de un crimen terrible", manifestó el fiscal.

Por su parte, el capitán Mario Astroza, de la 54° Comisaría de Carabineros de Huechuraba, hizo hincapié en que la información que manejan es todavía preliminar y que el shock en que se mantiene la familia no les permite, por ahora, ahondar en su relato.

“Hasta el momento hay mucha materia de investigación y estamos siguiendo pistas que nos puedan dar con los responsables del hecho”, señaló.

Frente a los hechos, el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, manifestó su desazón.

“Hoy el Estado falló. Estamos a la espera de mayores antecedentes en la investigación de este crimen; y como municipio seguiremos presentes junto a nuestros vecinos, que sabemos están muy preocupados. Los enormes esfuerzos que hacemos en materia de prevención no son suficientes, necesitamos mas presencia del Estado para que esto no siga ocurriendo“, sostuvo el jefe comunal.