Bus interurbano se vuelca en la Ruta 5 Norte cerca de María Elena: chofer y 15 pasajeros resultaron lesionados

La mañana de este jueves un bus interurbano de la empresa Kenny Bus se volcó por causas que todavía están en investigación en la ruta 5 Norte.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 1574 de la mencionada carretera, cerca del poblado de María Elena en Antofagasta, alrededor de las 07:00.

La máquina tenía como destino Calama y había iniciado su trayecto en Iquique.

Transportaba a 15 pasajeros de diversas nacionalidades , los que, según información de Carabineros, resultaron lesionados al igual que el conductor. Ninguno de los afectados estaría en riesgo vital.

En el lugar se encuentra personal de Bomberos y de Carabineros para colaborar con los afectados e indagar en las razones detrás de lo ocurrido.

El tránsito en el sector se encuentra habilitado en ambos sentidos.