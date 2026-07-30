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    Nacional

    Bus interurbano se vuelca en la Ruta 5 Norte cerca de María Elena: chofer y 15 pasajeros resultaron lesionados

    El hecho se produjo alrededor de las 07:00 de la mañana. Ninguno de los afectados estaría en riesgo vital.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La mañana de este jueves un bus interurbano de la empresa Kenny Bus se volcó por causas que todavía están en investigación en la ruta 5 Norte.

    El hecho se produjo a la altura del kilómetro 1574 de la mencionada carretera, cerca del poblado de María Elena en Antofagasta, alrededor de las 07:00.

    La máquina tenía como destino Calama y había iniciado su trayecto en Iquique.

    Transportaba a 15 pasajeros de diversas nacionalidades, los que, según información de Carabineros, resultaron lesionados al igual que el conductor. Ninguno de los afectados estaría en riesgo vital.

    En el lugar se encuentra personal de Bomberos y de Carabineros para colaborar con los afectados e indagar en las razones detrás de lo ocurrido.

    El tránsito en el sector se encuentra habilitado en ambos sentidos.

    Más sobre:AntofagastaMaría ElenaBusAccidente

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