Fusión Anglo Teck nombra a Dale Webb como futuro CEO de la compañía en Chile

La fusión minera de Anglo American y Teck, llamada Anglo Teck, nombró a Dale Webb como futuro CEO de la operación en Chile, quien es actual vicepresidente senior de operaciones para Latinoamérica de Teck y reportará al brasileño Ruben Fernandes, quien será director de operaciones de Anglo Teck.

El cargo será asumido por Webb de inmediato tras la fusión de Anglo American y Teck, que ocurrirá, de acuerdo a los planes que la empresa tiene definidos, entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, luego de la aprobación regulatoria antimonopolio que esperan de China.

“Estoy muy contento con el nombramiento de Dale para liderar nuestro futuro negocio en Chile y estoy seguro de que su liderazgo y sus sólidas relaciones con stakeholders en Chile le ayudarán a seguir manteniendo la excelencia operacional y a hacer crecer nuestro negocio en el país, para beneficio de Chile y de nuestros accionistas”, señaló el COO de Anglo American y futuro COO de Anglo Teck, Ruben Fernandes.

El ejecutivo brasileño destacó la experiencia de 25 años de Webb en la industria minera, la que ha estado marcada tanto por su actual cargo, que tendrá hasta que la fusión sea aprobada, como por sus años de gerente general de Quebrada Blanca.

“Anglo Teck será una compañía minera líder con especial foco en cobre y donde Chile tendrá un papel primordial en su futuro. En Chile tendremos seis operaciones de cobre, incluyendo una fundición y tres de las minas más importantes de la industria cuprífera, Los Bronces, Collahuasi y Quebrada Blanca”, comentó Fernandes.

Por el momento, Anglo American seguirá siendo liderado por el CEO, Tzveta Tchorbadjieva.

Desde agosto de 2024, el canadiense Dale Webb ocupa el cargo de vicepresidente senior de operaciones en Latinoamérica de Teck, quien lidera la compañía en la región con base en Chile. Es responsable de la unidad de negocios formada por Quebrada Blanca, Carmen de Andacollo y Nueva Unión en Chile, junto con las operaciones Antamina y Zafranal de Perú, y San Nicolás de México.

Webb fue gerente general de Quebrada Blanca (QB) entre 2015 y 2017, y luego se encargó de sacar adelante QB2, la millonaria expansión de esta mina, entre 2017 y 2020, que contempló aumentar su producción desde 20 mil toneladas a una capacidad de diseño de 316 mil toneladas anuales de cobre.

“En Chile tenemos atractivos proyectos para hacer crecer la producción mediante la integración de Los Bronces con Andina, a través del plan minero conjunto que hemos acordado con Codelco, y mediante la integración operacional de Collahuasi y Quebrada Blanca. Estos proyectos en su conjunto significarían aproximadamente 300 mil toneladas adicionales de cobre, reafirmando el liderazgo global de Chile”, declaró Fernandes.

Cargos a nivel global

Además, la compañía designó al futuro equipo directivo de la fusión Anglo Teck a nivel global.

Como CEO de la fusión fue designado Duncan Wanblad, el actual CEO de Anglo American, quien señaló “el anuncio del futuro equipo ejecutivo de Anglo Teck marca otro hito importante en nuestro avance hacia la fusión de estas dos grandes empresas. Juntos, estamos formando una potencia global en el sector de los metales y minerales que ofrecerá a los inversionistas más de 70% de exposición al cobre”.

Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, y Jonathan Price, CEO de Teck

Declaró tener “plena confianza en los equipos altamente capacitados que he presentado hoy, gracias a su historial de resultados y su diversidad de experiencia global. Espero con entusiasmo trabajar con el equipo en los próximos años desde nuestra sede central en Canadá, mientras consolidamos Anglo Teck y generamos el valor significativo que esperamos obtener a través de esta formidable fusión”.

En tanto, el CEO de Teck, Jonathan Price, será el futuro director ejecutivo de la fusión. “Este equipo ejecutivo proporcionará una sólida continuidad al negocio combinado y nos posicionará para aprovechar todo el potencial de Anglo Teck como líder global en la producción responsable de muchos de los metales y minerales con los que el mundo cuenta”, señaló. El director financiero de la fusión será John Heasley.

Operaciones en Chile de Anglo Teck

La fusión de ambas compañías fue anunciada en septiembre del año pasado, activando tras ello diferentes procesos regulatorios, faltando ahora solamente el visto bueno de China.

En Chile, ambas empresas tienen yacimientos importantes a su control. Anglo American opera Los Bronces, El Soldado, la fundición Chagres, y tiene una participación accionaria de 44% en Collahuasi. Teck cuenta con Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo.

La fusión proyecta lograr US$ 1.400 millones en sinergias por ingresos subyacentes de Ebitda, tras la optimización de Collahuasi y Quebrada Blanca, en lo que será, según plantean, “uno de los mejores distritos mineros de cobre del mundo”.