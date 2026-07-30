SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Expertos anticipan que las empresas chilenas pueden beneficiarse en Perú en el gobierno de Fujimori

    Las compañías chilenas en el país andino van desde las telecomunicaciones a la minería, retail y construcción. Fuijmorí prometió reducir los tiempos de tramitación para inversiones. Los expertos señalan que conseguir estabilidad en el sistema político es clave.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Este martes Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú. Para las empresas chilenas, el cambio de signo político podría ser una oportunidad. Las inversiones de las compañías en el país vecino suman US$20 mil millones, por lo que un gobierno más proempresa podría generar beneficios.

    Fujimori propuso en campaña reducir el déficit fiscal al 2031 eficientando el gasto; así como eliminar más de 500 trámites administrativos y recortar en 40% en tiempo de tramitación de proyectos de inversión.

    Al 2031 se propuso atraer entre US$5.000 millones y US$7.000 millones de dólares adicionales.

    En su primer discurso tras asumir el cargo, anunció un incremento de 15% del salario mínimo, medida que será acompañada de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y “afrontar responsablemente” el mayor costo laboral, apuntó.

    En 2025 Perú registró un PIB de US$341 mil millones tras reportar un crecimiento de 3,4%, y para este 2026 se estima un 2,8%.

    Las empresas chilenas en el país abarcan desde las telecomunicaciones a la minería. Entel, Copec y Sigdo Kopper son algunas de ellas, a las que se suman Falabella a través de Sodimac, Tottus y Banco Falabella; Cencosud con Wong y Metro, además de Plaza y Parque Arauco.

    A esto se suman las constructoras Salfacorp, Paz, Besalco, Echeverría Izquierdo e Ingevec; y la compra en 2023 del 19% de la minera Buenaventura por parte de Antofagasta PLC, por la que desembolsó US$539 millones.

    En el sector financiero, se encuentran AFP Habitat Perú y Prudential AGF Perú, controladas por ILC y la multinacional Prudential Financial; y LarrainVial.

    Las expectativas

    Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, señala que “las expectativas de las compañías chilenas, me parece aspiran a buscar estabilidad en los flujos provenientes desde Perú”, aunque apunta que “la nueva gobernante tendrá la misión de dar tranquilidad y estabilidad en el puesto, y claramente buscará fomentar la industria local por sobre la extranjera, pero también es claro que las inversiones potentes que realmente generen cambios en el empleo o el PIB, deben ser consensuadas y atraídas desde el extranjero, y donde Chile forma parte”.

    Una señal de estabilidad fue la dada a inicios de julio, cuando Fujimori anunció que Julio Velarde continuará como presidente del Banco Central de Reserva del Perú por otros cinco años. Velarde preside la entidad desde 2006, y ha sido señalado como un factor relevante en el desempeño de la economía peruana.

    Para Rodrigo Godoy, gerente Research Renta Variable Credicorp Capital, explica que, si bien, independientemente del ciclo político, la economía peruana “ha sido muy resiliente, en tanto la paridad cambiaria se apreció consistentemente durante 2025 y se ha mantenido estable este año, sería esperable que las expectativas de negocios para las empresas chilenas se solidifiquen bajo la nueva administración dada su clara orientación promercado”.

    “Por ahora, diríamos que las expectativas se mantienen. Sin embargo, existe un potencial sesgo positivo hacia adelante si la nueva administración logra fortalecer la confianza, acelerar proyectos de inversión y entregar señales de estabilidad política”, apunta.

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que hay altas expectativas respecto de lo que pueda hacer Keiko Fujimori, y que, más allá de que vaya a aplicar políticas económicas que puedan considerarse pro mercado, “está el desafío de dar estabilidad política al país, teniendo en cuenta que en Perú han gobernado ocho presidentes en los últimos diez años. Por lo tanto, la mirada debe ser diferente a la que tenemos en Chile”.

    Sin embargo, advierte que “el primer desafío es no ser derrocada por el Congreso conformado por un sinnúmero de partidos, es decir, hay demasiada atomización y eso atenta en contra de la propia democracia. Por lo tanto, el primer desafío es consolidar el sistema democrático y con ella al mando. Una segunda etapa será la de implementar cambios que faciliten el crecimiento y comercio internacional, pero donde el pilar fundamental esté basado en garantizar estabilidad. En caso que se vaya consolidando su gobierno y no sea cuestionado por el Congreso, entonces la valorización de las empresas chilenas sí se vería realmente favorecida”.

    Sin embargo, Cristián Araya indica que “no veo repuntes agresivos en las exposiciones allá, pero si se establece un marco de tranquilidad y seguridad, podrían estabilizar los flujos operativos, y las variaciones cambiarias, y con ello, potenciar acuerdos, aumentar otros y diversificar o atraer mas proyectos”.

    Por otra parte, Godoy sostiene que la “apuesta” de las empresas chilenas en Perú “responde más bien a factores estructurales, más que puntuales con relación al sesgo de una determinada administración de gobierno”.

    Más sobre:MercadoEmpresasPerúFujimoriChileRetailEnergíaConsumoMinería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    Anuncian suspensión de La Pampilla 2026: fondos irán a la reconstrucción de Coquimbo tras los daños del sistema frontal

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes por efectos del sistema frontal

    Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos

    Estudiante de 16 años muere apuñalado al exterior de su liceo en San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    2.
    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    3.
    Peritaje cifra en $800 millones el perjuicio por presunta estafa en venta de empresa a Buk

    Peritaje cifra en $800 millones el perjuicio por presunta estafa en venta de empresa a Buk

    4.
    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    5.
    Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización

    Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización

    6.
    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra críticas de ministros y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra críticas de ministros y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica
    Chile

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    Anuncian suspensión de La Pampilla 2026: fondos irán a la reconstrucción de Coquimbo tras los daños del sistema frontal

    Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes por efectos del sistema frontal

    Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos
    Negocios

    Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos

    Ingresos de AWS impulsan los resultados de Amazon y acciones anotan fuerte alza en Wall Street

    CMF: la participación de mujeres disminuye en cargos mayores en las empresas y sigue siendo baja en directorios

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”
    El Deportivo

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”

    Alejandro Tabilo se impone frente a Térence Atmane y avanza a cuartos de final del ATP de Washington

    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta
    Mundo

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo